Future of the province is at stake: ‘She has to show balls’

Due to current issues such as nitrogen and youth care, the province is completely back in the crosshairs of many Dutch people. Nevertheless, the prospects of this institute are not at all certain, says Professor Geerten Boogaard. “If she doesn’t make decisions now, she has to fear for her future.”

Leidschendam, Voorburg, Gorinchem, Barendrecht, Sliedrecht, Noordwijk, Voorschoten, Kaag en Braassem, Maassluis, Goeree-Overflakkee, Alblasserdam, Hillegom, Leiden, Oegstgeest, Schiedam, Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Albrandswaard, The Hague, Waddinxveen, Voorne aan Sea, Ridderkerk, Delft, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Reeuwijk-Brug, Vlaardingen, Midden-Delfland, Molenlanden, Katwijk aan den Rijn, Papendrecht, Zuidplas, Gouda, Nieuwkoop, Wassenaar, Bodegraven, Alphen aan den Rijn, Katwijk aan Zee, Teylingen, Zwijndrecht, Dordrecht, Hoeksche Waard, Nissewaard, Zoeterwoude, Krimpen aan den IJssel, Leiderdorp, Rijswijk, Zoetermeer, Reeuwijk-Dorp, Lisse, Hendrik-Ido-Ambacht, Krimpenerwaard, Hardinxveld-Giessendam, Lansingerland