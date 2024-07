Die immer größere Verbreitung von Elektroautos, Wärmepumpen und anderen strombasierten Anwendungen kurbelt die globale Elektrizitätsnachfrage an. Betrug ihr Wachstum vergangenes Jahr 2,5 Prozent, dürften es in diesem und im kommenden Jahr jeweils 4 Prozent sein.

Das prognostiziert die in Paris ansässige Internationale Energieagentur (IEA) in einem am Freitag veröffentlichten Bericht. Gedeckt wird die Nachfrage demnach zunehmend durch erneuerbare Quellen. Ihr Anteil an der globalen Stromversorgung dürfte von 30 Prozent im vergangenen Jahr auf 35 Prozent im kommenden Jahr steigen.

Das bedeutet der IEA-Prognose zufolge, dass die Erneuerbaren die Kohle als wichtigste Stromquelle ablösen. Ihr Anteil an der globalen Stromversorgung dürfte demnach von 36 Prozent im vergangenen Jahr auf 33 Prozent im kommenden Jahr sinken.

Blickt man auf den Primärenergieverbrauch in allen Bereichen und nicht nur im Stromsektor, liegt der Erneuerbaren-Anteil mit rund 15 Prozent allerdings weiter deutlich niedriger. Und da die Elektrizitätsnachfrage insgesamt so kräftig zulegt, bedeutet der höhere Erneuerbaren-Anteil im Stromsektor nicht, dass die umweltschädliche Kohleverstromung in absoluten Zahlen rückläufig ist – und sich die Klimabilanz des Stromsektors verbessert.

Mehr als Elektroautos

Die Energieagentur erwartet vielmehr für dieses Jahr eine leichte Wachstumsrate der Kohleverstromung von 0,8 Prozent. Im kommenden Jahr sei ein Rückgang um 0,7 Prozent zu erwarten. Ob es kurzfristig anders kommt, hänge in hohem Maße von der Entwicklung der Wasserkraftproduktion an, insbesondere in China.

Die Wasserkraftproduktion in China habe sich in der ersten Hälfte dieses Jahres von ihrem letztjährigen Tiefstand deutlich erholt. „Eine weitere Verbesserung der Wasserkrafttrends in der zweiten Jahreshälfte könnte die Kohleverstromung eindämmen und die globalen Emissionen des Stromsektors reduzieren“, erklärt die IEA.

Aufhorchen lassen in dem Bericht die Passagen zur Künstlichen Intelligenz (KI), die den Strombedarf von Rechenzentren weiter in die Höhe treiben dürften. 2022 habe dieser schätzungsweise 1 bis 1,3 Prozent der globalen Stromnachfrage ausgemacht, und darin sind Kryptowährungen wohlbemerkt nicht enthalten.

Laut IEA dürften im Jahr 2026 zwischen 1,5 und 3 Prozent auf Rechenzentren entfallen – sodass diese auch in Zukunft mehr Elektrizität benötigen könnten als alle Elektroautos auf der Welt zusammen.

Mangel an zuverlässigen Daten

Elektroautos hätten im Jahr 2022 für weniger als 0,5 Prozent des globalen Stromverbrauchs gestanden. 2026 erwartet die Energieagentur trotz ihres rasanten Wachstums einen Anteil in der Spanne von weniger als 1,5 bis 2 Prozent. Zum Vergleich: Die sehr energieintensive Primäraluminiumproduktion steht laut IEA derzeit für rund 4 Prozent der globalen Stromnachfrage.

„Obwohl der Anteil der Rechenzentren am globalen Stromverbrauch begrenzt ist, gibt es Regionen, in denen sie schon einen beträchtlichen Teil der Stromnachfrage ausmachen“, heißt es in dem Bericht weiter. In Irland beispielsweise entfielen im Jahr 2022 18 Prozent des Strombedarfs auf den Rechenzentrumssektor. In Singapur seien es im Jahr 2020 rund 7 Prozent gewesen.

Die IEA betont allerdings, dass nicht nur bisherige Schätzungen des Stromverbrauchs von Rechenzentren durch einen Mangel an zuverlässigen Daten erschwert werden, sondern auch Prognosen voller Unsicherheiten seien. Zu den Variablen gehörten das Tempo der Einführung von KI-Anwendungen und das schwer abzuschätzende Potential für Energieeffizienzverbesserungen.