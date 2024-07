„Jeder hat eine Mission“, sagt Galster. Ihre gehört zum Protokoll und bedeutet die Betreuung von Mitgliedern der nationalen und internationalen olympischen Komitees und der Repräsentanten der teilnehmenden Nationen – auch der Regierungschefs und gekrönten Häupter, die ihren Olympioniken die Medaillen überreichen. „Bei der Eröffnung müssen wir die 8000 Ehrengäste zu ihren Plätzen bringen.“ Eine Aufgabe, die ihr zugeteilt wurde, nachdem sie als Teilnehmerin feststand. Und das war früh, denn Galster ist diejenige, die die Auswahl und den Einsatz für die deutschen „Sanofianer“ koordiniert hat. Denn sie ist nicht das erste Mal dabei. Sie hat schon 2012 – allerdings als Privatperson – in London, wo sie zu der Zeit für den Konzern arbeitete, als freiwillige Helferin bei den Olympischen Spielen gedient.

Geist der Gemeinschaft bei Olympia in Paris

So konnte sie ihr Wissen einbringen, als es darum ging, die Teilnehmer auszuwählen. „Wir wollten, dass alle Bereiche sich unter den Volunteers wiederfinden“, erläutert die Frau, die aus dem Personalwesen kommt, inzwischen aber als Head of Operational Excellence in der Produktion und Fertigung tätig ist. Zusammen mit Personalabteilung und Betriebsrat sei ein Auswahlverfahren entwickelt worden. „Als wir unseren Mitarbeitern den internen Aufruf für Freiwillige ausschrieben, erhielten wir eine erstaunliche Anzahl von Bewerbungen“, heißt es dazu auf der Website des Unternehmen, dass allein in Frankfurt mehr als 6000 Beschäftigte hat. Das wird als „Beweis dafür, dass der Geist der Gemeinschaft und der sozialen Verantwortung in unserem Unternehmen lebendig und gut ist“, gewertet. Die große Resonanz mag auch damit zusammenhängen, dass die Freiwilligen für zwei Wochen von ihrer normalen Arbeit freigestellt werde, die Reise bezahlt und ein Hotelzimmer in Paris gestellt bekommen.

Auch wenn es keineswegs Urlaubstage, sondern vermutlich recht stressige Einsätze werden – der Gedanke, die Spiele so hautnah zu erleben wie kaum sonst jemand, hat ganz offensichtlich seinen Reiz. Galster hat schon bei ihrem Freiwilligen-Einsatz in London die Erfahrung gemacht: „Sobald man die Uniform anzieht, wird man zum Mittelpunkt der Teilnehmer. Das Gefühl der Wirkung ist unmittelbar und unglaublich erfüllend.“ Galster sieht ihren Dienst unter den insgesamt 45.000 Freiwilligen bei den Spielen aber auch als Einsatz für die deutsch-französische Freundschaft – die ist der deutschen Mitarbeiterin des französischen Konzerns ein echtes Anliegen.

Das Freiwilligenprogramm sieht man bei Sanofi als Anfang. „Wir planen, regelmäßig Geschichten und Highlights unserer Freiwilligen zu teilen“, heißt es bei dem Unternehmen. Bei den Spielen in Paris 2024 gehe es nicht nur um Sport: „Es geht um Mut, Belastbarkeit, Teamarbeit und einen Einfluss auf die Welt.“ Man wolle die Dynamik der Spiele in Paris nutzen, um „Wissenschaft inklusiver, verfügbar und bedeutsamer für alle zu machen“. Schließlich hätten Wissenschaft und Sport manches gemeinsam, heißt es zur Begründung: „Genau wie Athleten überwinden wir Rückschläge, um weiter voranzukommen.“

Das motiviert offenbar die Mitarbeiter. Anand Kumar, der als Wissenschaftler bei Sanofi tätig ist, sagt zu seinem Einsatz: „Es ist ein Traum, sich einer Gruppe engagierter und vereinter Freiwilliger anschließen zu können, um diesen Moment zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Öffentlichkeit und die Athleten zu machen.“ Und Annette Aulike, die als Juristin als Head of People Excellence bei Sanofi arbeitet und in der zweiten Gruppe von 45 Deutschen bei den Paralympischen Spielen ist, sagt mit Blick auf ihre Mission im Stade du France, wo sie Pressevertreter betreuen soll: „Es wird spannend sein, auch mal hinter die Kulissen eines so großen internationalen Sportereignisses gucken zu dürfen und tatsächlich daran mitzuarbeiten. Dass mir das Sanofi als mein Arbeitgeber ermöglicht, ist wirklich etwas ganz besonderes.“ Dazu gehöre auch das Rahmenprogramm für die Freiwilligen mit einem Empfang in der Konzernzentrale in Paris.

Entre nous: Cordula Galster with mascot Private

Like all other Sanofi volunteers, Aulike has already completed online courses to be prepared for all eventualities during her assignment. This is tailored to each individual task, she reports. The volunteers were not able to choose them themselves, and the company had no influence on them either, as Cordula Galster explains. The tasks were assigned by the French organizing committee based on questionnaires in which the nominated volunteers had to provide information on language skills, social skills, physical constitution and much more.

Galster is also delighted that her employer, as one of four so-called employer sponsors, has made this project possible for her. Other companies have much smaller numbers of volunteer positions. And Sanofi was able to offer twelve employees a particularly honorable task: to carry the Olympic flame to Paris as torchbearers. Galster was there too. The 49-year-old is sufficiently trained, as she regularly takes part in Skyrun stair races in Frankfurt. She was particularly happy that she was not given any old stretch of country road near a Sanofi site, but a 200-meter stretch in Montmartre. This was probably because she had special points for social commitment due to her Olympic participation in London.

Helicopters circled over the Volunteer

She found out about this good fortune bit by bit, so to speak. “First I only got the date,” she says. A week beforehand, then the meeting point: “5.30 Montmartre – amazing!” Her run began at 9.15. She had been meticulously prepared for this too. “Even when handing over the fire, the track kiss, every move has to be carried out precisely.” Because the torch is by no means simply passed on; rather, you use your torch to take the fire from the previous bearer. Even while waiting, she felt like a VIP; people wanted to take selfies with her. “One couple even wanted to take a photo of me with their dog and the torch.” Helicopters circled above her and a dozen security guards were around her.