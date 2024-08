Es empfiehlt sich also, den dreieinhalb Meter langen Pool möglichst großzügig zu überspringen. Allein zu dieser Technik gibt es bei Wikipedia ein eigenes Kapitel. Im Grunde aber stellt sich der Bewegungsablauf doch recht einfach dar: antrippeln, hochspringen, am Balken kräftig abstoßen und in der kurzen Flugzeit über das Wasser hoffen, dass kein gegnerisches Bein den Landeanflug durchkreuzt.

Ein Vorbild für Hobby Horser

Athletisch ist das ziemlich beeindruckend, die ästhetische Bewertung sei den Experten überlassen. Bei den Olympischen Spielen von Paris ist das zurzeit Snoop Dogg. Der Rapper begleitet die Spiele als Sonderkorrespondent für den Sportsender der NBC. Mit Olympia-Hoodie und Sonnenbrille expertierte er sich kürzlich bei den amerikanischen Meisterschaften in Eugene schon einmal warm. Überrascht beobachtete er, wie sich die Läufer vor dem Wassergraben vom Balken abstießen – ob die das überhaupt dürften? Toll, befand Snoop Dogg, und schloss eine Analyse an, die den Sport bemerkenswert präzise zusammenfasst: „Wie Pferde, ich liebe es.“

If you believe the legend, it was young Oxford students who imitated a horse race and invented the steeplechase. In the middle of the 19th century, they are said to have competed against each other in the mud and jumped over meadows, hedges and ditches along the actual horse course. Such races became increasingly popular, established themselves as a discipline in the English championships and made it to the Olympic Games for the first time in 1900.