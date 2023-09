Evo Morales recently announced on his social networks that aspire to again to the presidency of Bolivia.

With this, the former president becomes the first candidate from his country for the 2025 elections. However, the declaration also shows between the lines the fissures that exist today in the Movement to Socialism (MAS)the ruling party that brought him and Luis Arce to power.

“We have decided to accept the requests of our militancy and of so many sisters and brothers [(..) para ser candidato a la presidencia de nuestra querida Bolivia”, afirmó Morales en sus redes sociales.

La gran pregunta ahora es qué tantos chances tiene el exmandtario de conseguir un cuarto mandato. Sus tres primeros fueron entre 2006 y 2019, año en el que tuvo que dimitir tras intentar retener el poder en medio de acusaciones de fraude.

“La declaración de Evo Morales de ser candidato en 2025 era solo cuestión de tiempo y es una de las principales causas de ruptura con el presidente Luis Arce, que también desea ser candidato al partido MAS”, le explica a este diario Sebastián Fernández de Soto, analista de Bolivia en Control Risks.

En todo caso, para resolver este interrogante hay dos puntos a tener en cuenta. El primero es qué tanto apoyo tiene realmente dentro de su partido y su podría resultar victorioso en unas votaciones primarias.

El segundo, es si, efectivamente, las leyes bolivianas permiten que se postule para un cuarto mandato, interrogantes que deberán ser resueltos en los próximos meses.

Muy agradecidos y fortalecidos por el aliento sincero, militante y comprometido de tantas hermanas y hermanos que confirman su apoyo a nuestra candidatura para encarar una campaña contra la mentira y sabotaje que pretende proscribir al MAS-IPSP, Instrumento Político del Pueblo.… pic.twitter.com/JnJ6XCAYSD — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) September 25, 2023

Así será el mecanismo de elección dentro del MAS en Bolivia

El anuncio de Morales, en todo caso tendrá que ser aprobado al interior del propio partido MAS, según dice Marcelo Arequipa, analista boliviano.

Aquí se verá “qué tanto apoyo tiene. Él mismo ha convocado un Congreso en octubre que algunos han rechazado por el lugar en el que se va a realizar. A propósito de esa debilidad, Evo Morales igual saca esa declaración muy personal sin antes tener la definición de su propio partido. Es una decisión vertical”, comenta Arequipa.

Lo cierto es que Fernández de Soto considera que Evo aún “mantiene un importante apoyo de las bases en el partido, especialmente con los grupos indígenas y asociaciones cocaleras lo cual le da amplias oportunidades de volver a la presidencia si logra consolidar a su partido”.

Adicional a eso, el analista dice que “la oposición se encuentra fragmentada y el liderazgo de las fuerzas militares”, lo que podría aumentar estas aspiraciones.

¿Qué tan afectada está la popularidad de Evo Morales en Bolivia?

El expresidente de Bolivia. Foto: Orestis Panagiotou. Archivo EFE

Sobre este punto, la agencia Efe recuerda que el desgaste político y la decepción de muchos con la gestión de Morales se acentuó tras el referendo del 21 de febrero de 2016, en el que un 51,3 por ciento de los bolivianos rechazó que el líder indígena se saltara la Constitución para poder presentarse a las elecciones de 2019.

Sin embargo, tras una larga disputa judicial, en 2017 el Tribunal Supremo Electoral habilitó la postulación de Morales, luego de que el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) argumentó que se debía respetar el derecho del presidente a ser elegido y el del pueblo a elegirlo, según se establece en la Convención Americana de los Derechos Humanos.

El temor a que Morales se perpetuara en el poder caló entre una parte de la sociedad boliviana tras las elecciones del 20 de octubre de 2019 en las que se registraron “irregularidades”, lo que desató una ola violenta de protestas en todo el país y se hicieron evidentes las denuncias de fraude electoral a favor del entonces mandatario.

¿Cuál es el camino que sigue para aprobar la candidatura de Evo?

En todo caso, los meses venideros serán de duras pujas políticas dentro del MAS.

Una vez se lleve a cabo el Congreso de octubre para conformar la directiva, en diciembre o enero se deben convocar unas primarias para elegir a los candidatos a presidente y vicepresidente.

Todo esto tendrá como telón de fondo los constantes cruces de declaraciones con ministros del presidente Arce, aunque éste se ha mantenido al margen de las disputas.

Según la agencia AFP, el exmandatario acusó en los últimos meses a los ministros de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, y de Justicia, Iván Lima, de liderar acciones políticas en su contra y de tratar de involucrarlo en casos de corrupción.

En su reciente pronunciamiento sumó a la lista de oponentes a la ministra de la Presidencia María Nela Prada, brazo derecho de Arce. La pelea interna en el oficialismo tiene una gran pregunta: quién finalmente será el candidato por el MAS: o Morales o Arce.

Luis Arce, actual presidente de Bolivia. Foto: Ronaldo Schemidt. AFP

Luis Arce, en el poder desde noviembre de 2020, dijo, de momento, que el tema de su reelección no está en agenda todavía.

Los líos legales que debe resolver Evo morales para su candidatura

El otro interrogante por resolver es si el exmandatario está habilitado o no para ser nuevamente candidato.

De acuerdo con AFP, la Carta magna dice que el periodo presidencial es de cinco años y que puede haber reelección por una sola vez de manera continua.

El ministro Lima indicó que el Tribunal Constitucional debe resolver si sólo puede haber una única reelección o, como interpreta Morales, se permite a un exjefe de Estado una nueva candidatura si transcurre al menos un periodo presidencial.

Sobre este punto, Arequipa agrega otro elemento. “Hay una opinión consultiva de la CIDH que las candidaturas eternas no son cuestiones favorables para fortalecer una democracia. Ahí hay un problema que en el orden legal que Evo Morales debe enfrentar”, dice.

En ese sentido, Arequipa dice que el máximo tribunal del país debe resolver eso en los próximos meses y aclarar si una eventual candidatura presidencial de Morales es legal o no.

