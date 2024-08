Von Donnerstag an dürfen also knapp 4700 Delegierte ihre Stimme abgeben. Unter ihnen sind 3900 Delegierte, die in den Vorwahlen bestimmt wurden, und deren Stimmen in der Regel an die Kandidaten gehen, für die sie gewählt werden. Außerdem nehmen gut 700 sogenannte Superdelegierte am Prozess teil, die wegen ihrer Ämter automatisch einen Delegiertenplatz erhalten und nicht an einen Kandidaten gebunden sind. Dazu zählen etwa amtierende Gouverneure, Kongressabgeordnete und Mitglieder des „Democratic National Committee“.