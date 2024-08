Rund 1000 Mann, je zur Hälfte Reiterei und Fußtruppen, sicherten den Abschnitt mit einem der stärksten Kastelle am gesamten Limes. Allerdings blieb nicht viel von den Militärlagern, einem großen und zwei kleineren, sowie dem zivilen Vicus der Händler und Handwerker. Eine reiche Auswahl des Ergrabenen besitzt das Echzeller Museum, außerdem bewahrt die Saalburg das drei Meter lange Wandgemälde mit Motiven der griechisch-römischen Mythologie, das nach einem Brand der Pfarrkirche 1960 zutage trat.

Bei Gelegenheit erkannte man, dass die Fundamente auf dem Kastellbad gegründet wurden. Seine Größe reichte noch deutlich darüber, wie die am Kirchenvorplatz eingelassene Pflasterung mit den Umrisslinien zeigt. In Sichtweite steht eine aus 3000 Bruchstücken rekonstruierte Jupitersäule. Laut Sockelinschrift stiftete der Veteran Servianus die selten anzutreffende Paarung von Jupiter und Juno auf dem hohen Podest.

Der relativ glimpfliche Brand 1960 verschonte die erst wenige Jahre zuvor bei Restaurierungsarbeiten entdeckten gotischen Ausmalungen. Nach der Reformation übertüncht, war das Erstaunen groß, als der fast vollständige Zyklus zur Offenbarung des Johannes zum Vorschein kam. In der Mitte Christus der Weltrichter mit zwei Schwertern. Den einen weist er beim Jüngsten Gericht den Weg ins Himmelreich, den anderen die ewige Verdammnis im Feuerschlund der Hölle. Und sei der Schrecken nicht genug, ist gegenüber eine drastische Szene der Aufgespießten aus dem „Martyrium der zehntausend am Berg Ararat“ angebracht.

Zwischen Kirche und Museum hat im einstigen Rathaus die Geschäftsstelle der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON) ihren Sitz. Der Ort ist sorgsam gewählt: Echzell liegt inmitten des maßgeblich von ihr 1989 initiierten und getragenen „Auenverbunds Wetterau“. Zum diesjährigen Jubiläum darf man durchaus Stolz auf das Erfolgsmodell zur Renaturierung ganzer Flussläufe blicken. Bei 7400 Hektar gehört die Region zu den größten Feuchtgebieten in Hessen.

Südwestlich von Echzell liegen zwei der bedeutendsten Biotope – die Seen ehemaliger Tagebaulöcher und das 85 Hektar messende Bingenheimer Ried. Von einem Beobachtungsposten einzusehen, herrscht in früherem Weideland derart reges Treiben, dass man fast bangt, die Vögel könnten sich bei Aufzucht und Nahrungssuche ins Gehege kommen. Rund 250 Arten registriert die HGON in den auch für Zugvögel unverzichtbaren Auen. Und über allem zieht der zum Symboltier der Wetterau gewordene Storch seine eleganten Kreise. Noch vor dreißig Jahren faktisch verschwunden, werden heute mit über hundert Paaren so viele gezählt wie nie.

Wegbeschreibung

Als großzügig angelegte Wetterau-Gemeinde bietet Echzell viel Parkraum. Eigene Stellflächen wurden vor der Bahnstation und an der Kirche ausgewiesen. Dort sind auch die Jupitersäule und das in einem barocken Fachwerkhaus untergebrachte Museum zu finden.

Completely surrounded by the Limes, the fertile Wetterau was in Roman hands for over two centuries. Even if little remains of forts or estates, the remains are rich enough to give an idea of ​​the living conditions of the time. Even if it is only a reconstruction. In Echzell, a Jupiter column was rebuilt from 3000 fragments with the rarely seen pairing of Jupiter and Juno on the high pedestal. In the museum next door, original pieces are kept alongside everyday and military objects. Thomas Klein

Walk down Kirchgasse and beyond the main road through Bahnhofstrasse to the stop on the line to Friedberg. Next to the tracks, a footpath connects to Bisseser Strasse, where the tracks are crossed. At the left turn after 200 metres, we continue straight into the residential area until we reach the right turn. Immediately behind it, turn left across a meadow to the Jewish cemetery at the edge of the forest.

The Limesweg and a “Roman path Echzell” are indicated there. Follow them to the right into the forest. The quality of the signs is poor, but the bumpy path should not be missed if it leads straight ahead and then in a left-hand curve through dense undergrowth. The buildings of a boarding school, which are soon visible, give the signal to step out into the trees on the right and continue walking in their shade; then continue unchanged from the corner of the woods, climbing slightly towards Bingenheim.

The Limesweg appears again in the peripheral new development district, but at the latest before the cemetery we leave it to the right into the small complex and through Kronstrasse and Schloßstrasse into the historic center. It shines with its freshly restored, late Gothic parish church, overlooked by the high walls of the complex that was converted into a “castle” for several lines of Hessian landgraves in the 17th century. Even if the original moated castle is inaccessible due to therapeutic facilities, the green moats and the four-story residential tower from the 15th century are clearly visible.

Almost a fifth of the 7,400-hectare “Wetterau floodplain network” is designated as a nature reserve. One of the most important is the 85-hectare Bingenheimer Ried. All around, and from a number of shelters, water birds, some of which are very rare, such as great egrets and teals, can be observed. Around 250 resident and migratory species have been sighted throughout the area. Thomas Klein

In front of the round corner towers on the access bridge we turn left and head out onto Weidgasse on the right. Passing the building of the local NABU group, we turn left at the bridge and let the flood ditch show us the direction to the observation post at Bingenheimer Ried.

After descending from the wooden tower, the path continues to the left along the dirt road between the railway embankment and the fenced-off wetland area. Here, too, you can watch the flight maneuvers of grey geese and storks. The latter have even built a nest on a tree stump right next to the tracks.

Even nearby Gettenau has a stopping point. If you don’t get on now, you have to cross the country road and continue straight ahead in front of the buildings, looking out over the wide Horloff meadow. The direction remains the same even when the path narrows after passing the sports hall and finally becomes a gap between the houses. This ends in Bäckergasse, and this turns right into the well-known Bahnhofstrasse.

Worth seeing

Echzell is located almost in the center of the “Wetterau floodplain network,” which was founded in 1989 and now covers 7,400 hectares. Protected biotopes have been designated, such as the former lignite mines Teufelsee and Pfaffensee or the Bingenheimer Ried with observation posts. The most conspicuous of the 250 bird species, some of which are endangered, are numerous storks. Their nests extend to the edge of the village. The core, surrounded by half-timbered farmsteads, is formed by the late Gothic-Baroque parish church with high-quality murals and Roman reconstructions. The district of Bingenheim has a castle that has been expanded over centuries with high walls and an unusually powerful residential tower, but this cannot be visited.

Opening hours

Echzell Museum, every 1st and 3rd Sunday of the month from 10 a.m. to 12 noon and 2 p.m. to 4 p.m. (free admission). The parish church is open on Sundays from 10 a.m. to 7 p.m.; Bingenheim Castle is not accessible. – On September 7th and 8th, the family church square festival is celebrated in Echzell.

Directions