Highways, pay attention to speed. This is where the tutors are active

The green light for summer holidays is getting closer and closer. But be careful not to press the pedal too much: if you travel by car and travel along stretches of motorway you must pay attention to the speed detection systemscommonly called tutor or safety guardians, through which the Traffic Police can identify and penalize motorists who exceed the permitted limits. Here it ishe updated map of active and functioning highway tutors updated in June 2024reported by Sicurauto.

Here are all the motorway sections where the tutors are active

A1 MILAN – NAPLES

north direction

Caserta Nord – Santa Maria Capua VetereSanta Maria Capua Vetere – CapuaCaianello – San VittoreSan Vittore – CassinoCassino – PontecorvoPontecorvo – CepranoAnagni – ColleferroColleferro – ValmontoneValmontone – Southern RomeSan Cesareo – Monte Porzio CatoneGRA connection-Rome South branch-A1 – A24-A1 connectionGRA connection-Rome branch North-A1 – Ponzano RomanoPonzano Romano – Magliano SabinaMagliano Sabina – OrteFirenzuola – BadiaModena south – Modena northA22-A1 connection – Reggio EmiliaReggio Emilia – CampegineCampegine – ParmaA15-A1 connection – FidenzaFidenza – FiorenzuolaFiorenzuola – Piacenza SouthPiacenza South – Piacenza NorthPiacenza North – Casalpusterlengo Casalpusterlengo – LodiLodi – Southern Milan.

southbound

South Milan-Lodilodi-Casalpusterlengocasalpusterlengo-Piacenza North North-Piacenza South South-Fiorenzuolafiorenzuola-Fidenzafenza-A15-A1 A15-A1 connection-Parmaparma-CampegineCaCampegine-Reggio EmiliaModena Nord-Modena Sudmodena South- Badia – FirenzuolaOrte – Ponzano RomanoPonzano Romano – GRA connection-Rome North branch-A1A24-A1 connection – GRA connection-Rome South branch-A1GRA connection-Rome South branch-A1 – ColleferroMonte Porzio Catone – San CesareoColleferro – AnagniAnagni – FerentinoFrosinone – CepranoPontecorvo – CassinoCassino – San VittoreSan Vittore – CaianelloCapua – Santa Maria Capua VetereSanta Maria Capua Vetere – Caserta Nord.

A4 TURIN – TRIESTE

west direction

Villesse – PalmanovaSan Giorgio di Nogaro – LatisanaSan Stino – San DonàOspitaletto – RovatoRovato – PalazzoloPalazzolo – Ponte OglioPonte Oglio – GrumelloGrumello- SeriateSeriate – BergamoDalmine – CapriateCapriate – Cavenago.

east direction

Trezzo – DalmineDalmine – BergamoBergamo – SeriateSeriate – GrumelloGrumello – Ponte OglioPonte Oglio – PalazzoloPalazzolo – RovatoRovato – OspitalettoCessalto – San StinoSan Stino – PortogruaroLatisana – San Giorgio di NogaroSan Giorgio di Nogaro – Node A4-A23Villesse – Redipuglia.

A5 OF THE AOSTA VALLEY

Mont Blanc Tunnel (both directions).

A6 TURIN – SAVONA

north direction

Pione – Ceva.

southbound

Altar – Zinola South.

A7 MILAN – SERAVALLE

north direction

Busalla – Ronco ScriviaRonco Scrivia – Isola del Cantone.

southbound

Busalla – Bolzaneto.

A8 MILAN – LAKES

north direction

Castellanza – Busto Arsizio.

southbound

Busto Arsizio – CastellanzaCastellanza – Origgio Ovest.

A10 GENOA – VENTIMIGLIA

west direction

Celle Ligure – Albisola.

east direction

Albisola – Celle Ligure.

A13 BOLOGNA – PADUA

north direction

Arcoveggio – Bologna InterportoBologna Interporto – AltedoAltedo – Ferrara SudFerrara Nord – OcchiobelloOcchiobello – Rovigo SudRovigo Sud – RovigoRovigo – BoaraBoara – MonseliceMonselice – Terme EuganeeTerme Euganee – Padova Sud.

south direction

Padua Industrial Area – Padua SouthTerme Euganee – MonseliceRovigo – Rovigo SouthRovigo South – OcchiobelloFerrara North – Ferrara SouthFerrara South – AltedoAltedo – Bologna InterportoBologna Interporto – Arcoveggio.

A14 BOLOGNA-TARANTO

north direction

Bari Sud – Bari Nord Bari Nord – BitontoBitonto – MolfettaAndria Barletta – CanosaCanosa – Connection A16-A14Connection A16-A14 – Cerignola EstCerignola Est – Foggia Industrial Area – FoggiaFoggia – San SeveroSan Severo – Poggio ImperialeOrtona – PescaraPescara – Connection A24-A25Giulianova – Valbrata Valley del Rubicone – CesenaCesena – ForlìForlì – FaenzaFaenza – Connection to the Ravenna-A14 branch Connection to the Ravenna-A14 branch – ImolaImola – Castel San PietroCastel San Pietro – San Lazzaro Connection to the Casalecchio-A14 branch – Borgo Panigale.

southbound

Bologna Fiera – San LazzaroCastel San Pietro – ImolaFaenza – ForlìCesena – Valle del RubiconeValle del Rubicone – Rimini NordPescara – OrtonaVal di Sangro – Vasto NordPoggio Imperiale – San SeveroSan Severo – FoggiaFoggia – Foggia Industrial ZoneFoggia Industrial Zone – Cerignola EstCerignola Est – Connection A16-A14Connection A16 -A14 – CanosaCanosa – Andria BarlettaAndria Barletta – TraniTrani – MolfettaMolfetta – BitontoBitonto – Bari Nord.

A16 NAPLES – CANOSA

west direction

Monteforte – Baiano.

east direction

Monteforte – Avellino West.

A23 ALPE-ADRIA

north direction

Udine North – Gemona Gemona – Carnia.

southbound

Gemona – Udine NordUdine Sud – A23-A4 junction.

A26 GENOA – GRAVELLONA TOCE

north direction

Masone – BroglioOvada – Predosa.

southbound

Predosa – OvadaMasone – Massimorisso.

A28 PORTOGRUARO – CONEGLIANO

southbound

Azzano Decimo – Villotta.

A30 CASERTA – SALERNO

north direction

Salerno San Severino – Nocera PaganiNocera Pagani – SarnoSarno – Palma CampaniaPalma Campania – Connection A30-A16Nola – Connection A30-A1.

southbound

Connection A1-A30 – Nola Connection A16-A30 – Palma CampaniaPalma Campania – SarnoSarno – Nocera PaganiNocera Pagani – Castel San Giorgio.

A56 NAPLES TANGENTIAL

west direction

Viaduct Corso Malta – CapodimonteCamaldoli – VomeroFuorigrotta – AgnanoSolfatare – Arco Felice.

east direction

Arco Felice – AstroniSolfatare – AgnanoAgnano – FuorigrottaArenella – Capodimonte.