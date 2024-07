Das Haus gehörte Ralph Sheldon (1537 bis 1613), der mit der Herstellung von Tapisserien reich geworden war. Er ließ im 16. Jahrhundert 22 Porträts berühmter englischer Könige, Königinnen und auch Politiker anfertigen. Sie alle waren oben abgerundet, da sie in einen hölzernen Fries unter der Decke eingepasst wurden. Der Verbleib einer Reihe von Gemälden ist bekannt: Heinrich VI. (1421 bis 1471) und Heinrich VII. (1457 bis 1509) hängen im Eton-College, Richard III. (1452 bis 1485) und Eduard VI. (1537 bis 1553) wurden vor einigen Jahren versteigert und befinden sich in Privatbesitz.

Andere Gemälde gelten seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten als verschollen, darunter auch das Bild von Heinrich VIII., das in Sheldons Haus einst als Teil des Frieses über dem Kamin im Speisesaal gehangen haben soll. So zumindest zeigt es ein Stich, den der Antiquar Henry Shaw angefertigt hat, allerdings erst 1839. Die Gemälde wurden schon lange vorher, 1781, von den Nachfahren Sheldons bei Christie’s versteigert und damit in alle Welt verstreut. Dennoch scheint der Stich glaubwürdig zu sein: Neben Heinrich VIII. ist das Sheldon-Porträt von Thomas Wolsey (1475 bis 1530) zu sehen, dem Lordkanzler des damaligen Königs. Und genau dieses Bild hängt seit 1858 in der National Portrait Gallery in London.

„Merkwürdige Ent­deckungen können jederzeit passieren“

Der Kunstexperte Adam Busiakiewicz wusste also, wonach er suchen musste. Auch wenn er gar nicht auf der Suche nach Heinrich VIII. war. „Merkwürdige Ent­deckungen können jederzeit passieren“, schreibt Busiakiewicz in seinem Kunstblog Adam Fineart. Vor allem in sozialen Medien, wenn Leute Bilder von sich in ihren Häusern hochladen, ohne zu ahnen, dass hinter ihnen an der Wand womöglich ein verschollener alter Meister hängt, den sie auf dem Flohmarkt für wenig Geld erstanden haben. Genau auf so eine Entdeckung hofft Busiakiewicz. Dieses Mal wurde er auf der Plattform X fündig, und das nicht in einem Privathaus, sondern in einem ­öffentlichen Gebäude.

Externer Inhalt von Twitter Um externe Inhalte anzuzeigen, ist Ihre widerrufliche Zustimmung nötig. Dabei können personenbezogene Daten von Drittplattformen (ggf. USA) verarbeitet werden. Weitere Informationen . Externe Inhalte aktivieren

Her Majesty’s Lord Lieutenant of Warwickshire, Tom Cox, held a reception at the Old Shire Hall in the city of Warwick at the beginning of July and uploaded a photo of it to social media. In the foreground, a group of people with glasses in their hands are smiling at the camera; in the background, on the walls, there are gold-framed paintings, including a picture with a rounded top on the left wall. Who the man with the sword in his hand is is even written under the painting: “Henry VIII, B. 1481, S. 1509, D. 1547, Son of Henry VII and Elizabeth of York, m. Katherine of Aragon”. It is also noted where the picture came from: it last hung in Madingley Hall and is said to have been sold in 1951 by the new owners of the property, the University of Cambridge. Busiakiewicz suspects that the county of Warwickshire at that time bought “handsome historical portraits of kings and queens” to decorate its official buildings.

The artist is not known

For Busiakiewicz, there is no doubt that this is one of the distinctively rounded Sheldon pictures. This is supported by the size of the painting – they are all exactly 84 centimeters high – and also by the fact that the name of the person depicted once stood in the top right: “Henry / The 8”. If you look closely, you can still make out some letters in red, which is also the case in all Sheldon portraits. The name was painted over at a later date, Busiakiewicz suspects, perhaps because it was considered disturbing when placed directly next to the king’s head.