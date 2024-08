Angesichts des Klimawandels ist das auch dringend nötig. Der führt nämlich dazu, dass häufiger Hochdruckwetter­lagen entstehen. Die wiederum begüns­tigen lang anhaltende Hitzewellen und Wärmeinseln in Großstädten. Die Anzahl heißer Tage mit 30 Grad Celsius oder mehr nimmt zu. Bis Mitte des Jahrhunderts könnten es 20 Tage mehr pro Jahr sein als noch 1991.

Der Helmholtz Klimainitiative zufolge kann der Temperaturunterschied zwischen großen Städten und ländlichen Regionen bis zu zehn Grad Celsius betragen. Selbst dann, wenn der Temperaturunterschied zwischen Stadt und Land tagsüber eher gering sei, könne es in den Städten während der Nächte extrem warm bleiben – vor allem wenn sie wolkenfrei und windstill seien. Das liegt daran, dass dort zu viele Flächen versiegelt und die Hochhäuser aus Metall und Glas gebaut sind. Dadurch wird die Wärme gespeichert, und weniger kühlendes Wasser verdunstet.

Hitze kann tödlich verlaufen

Der Hitzeforscher und Physiologe Hanns-Christian Gunga von der Ber­liner Charité warnt besonders vor den heißen Nächten: „Bei tropischen Temperaturen von 21 bis 25 Grad Celsius in der Nacht kann sich der Körper nicht mehr erholen. Deshalb treten die meisten Todesfälle am zweiten oder dritten Tag einer Hitzewelle auf.“ Die Hitze sei für all jene Menschen gefährlich, die zum Beispiel Herz-Kreislauf- oder Nierenprobleme hätten, also vorerkrankt seien. Aber auch ältere Menschen und Haustiere seien betroffen.

Refuge: In the air-conditioned Frankfurt shopping center MyZeil you can not only shop, but also cool off on hot days. Fabian Fiechter

Gunga criticizes the fact that too often only the temperature is considered. “The combination of humidity and temperature is much more important.” This is because the release of excess heat through sweating only works if the humidity is not too high. “At 28 degrees Celsius and 50 percent humidity, a limit is reached,” says the heat researcher. “Two degrees more and performance drops by 50 percent. Those with pre-existing conditions reach this threshold earlier.”

Need to catch up on heat protection plans

The German Weather Service therefore issues heat warnings for hot days. These are marked on a heat warning map. The average human temperature perception is used. This rises much faster in summer than the air temperature.

According to the Robert Koch Institute, more than 7,000 Germans died from heat-related causes in the particularly hot summer of 2018. This year, the number has been around 640 so far. “Germany is ten to 15 years behind France in terms of measures against heat. There are slowly more and more heat protection plans, but there is still some catching up to do,” says heat researcher Gunga. If you look at the absolute numbers, Germany is one of the three countries with the highest number of heat-related deaths in the European Union, after Italy and Spain.

Tips against the heat

So what can you do against the heat? Drink lots, such as water or apple spritzer, give yourself some rest and reduce physical activity or postpone it until the morning and evening hours, recommends Gunga. His tip for knowing whether you have drunk enough: “Weigh yourself. If you weigh three kilograms less in the evening than in the morning, then you know you have not drunk enough.”

Anyone taking medication can consult their doctor before a heat wave to have their medication tested for heat tolerance. Wearing light clothing and sun protection, looking out for others and staying in the shade or in cool places are also important. “Humans can only adapt to heat to a limited extent. In countries like Pakistan or Turkmenistan with regular, long heat waves, people can only survive thanks to air conditioning and cool places,” says Gunga.

Heat-resistant places in Frankfurt and surroundings

The Frankfurt Health Department has been offering a interactive cool places map for the city center, fountains are also marked there. Such heat-resistant places include, for example, the Bockenheimer Anlage, the MyZeil shopping center, the Cinestar Metropolis cinema, the Icon Museum, the Historical Museum, the Schirn Kunsthalle and the Struwwelpeter Museum.

There is a place in Frankfurt’s Palmengarten where temperatures are usually constant between 20 and 22 degrees: the Subantarctic House. There you can admire plants from cool temperate regions such as Patagonia or Tierra del Fuego.

But there are also places outside of Frankfurt to cool off in the summer. The Oppenheimer Unterwelt in Rheinhessen, for example, is a labyrinth of stairs, corridors and cellars that have been used as storage rooms and refuges since the 12th century. The walls of Mainz Cathedral are also a reliable bulwark against the heat, even when the temperatures outside approach 40 degrees.