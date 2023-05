Giro d’Italia 2023, stage in Rome: the route, the roads

What is the route of the Rome stage of the Giro d’Italia 2023 scheduled for today, Sunday 28 May? “Final stage divided into two parts: approach, from the start in Rome-EUR, up to the first passage on the finish line (you reach the coast in Ostia and return to the starting area) and then the final circuit (6 laps) at the interior of the capital. The 13.6 km circuit develops entirely along the city streets (wide and sometimes with some traffic dividers). Short undulations alternate with long straights connected by sometimes demanding curves. The road surface is mainly asphalted with some short stretches in cobblestones (“sanpietrini”)”.

Parking bans

But where are the parking restrictions in Rome for the Giro d’Italia 2023? As informed by RomaMobilità, parking bans are already foreseen from Saturday 27, in the central area of ​​the city and in Eur. Viale Gabriele D’Annunzio (Piazza del Popolo area), Via di Sant’Eufemia, Via dei Fornari, Piazza Santi Apostoli, Piazza Venezia-Fori Imperiali. And again: via Cavour, via degli Annibaldi, piazza and via della Consolazione, via di Monte Tarpeo, via del Tempio di Giove, via del Plebiscito, corso Vittorio, largo di Torre Argentina, piazza Paoli, Lungotevere degli Altoviti, piazza di Ponte Sant ‘Angelo, Lungotevere Tor di Nona, Piazza di Ponte Umberto I.

Parking prohibited also on Lungotevere Marzio, in Augusta, dei Fiorentini, dei Sangallo, dei Tebaldi, dei Vallati, de’ Cenci, degli Alberteschi, Pierleoni, Aventino. And again: Via dei Bresciani, Largo Petrucci, Via della Greca, Via del Circo Massimo, Piazzale Ugo La Malfa, Porta Capena, Largo Vittime del Terrorismo, Viale delle Terme di Caracalla (here the first parking bans will start from Tuesday evening, 23 May, initially affecting the stretch between Largo Vittime del Terrorismo and Largo Cavalieri di Colombo, to then be extended from Saturday), via Valle delle Camene, piazzale Numa Pompilio, largo Baldinotti, viale Baccelli, via Antonina and via Antoniniana, Largo Cavalieri di Colombo, Via di San Gregorio and Via Celio Vibenna, Piazza della Libertà. Again, parking bans also on Lungotevere dei Mellini and Prati, via Triboniano, piazza dei Tribunali, piazza Adriana, largo Mutilati e Invalidi di Guerra, via delle Fosse di Castello, piazza Pia, via della Conciliazione, piazzale Rosario Livatino, viale Pasteur, Concordia square, via Ciro il Grande, piazzale dell’Agricoltura, via Chopin, viale dell’Urbanistica, viale dell’Astronomia, piazzale Sturzo, viale Beethoven, viale Europa, piazzale delle Nazioni, piazza Marconi, viale Civiltà del Lavoro, largo Pella, piazzale Nervi, piazzale Cristoforo Colombo.