Nach dem 5:1 gegen Israel in der vergangenen Woche überzeugte das Team auch gegen das sieglose Tabellenschlusslicht mit Spielfreude und Torlust. Der Dortmunder Adeyemi traf nach seinen zwei Toren gegen Israel in Tallinn nun sogar dreimal (35./44./61. Minute). Außer dem U-21-Rückkehrer erzielten der Stuttgarter Nick Woltemade (23. Minute/Foulelfmeter), Nicolo Tresoldi von Hannover 96 (31.) und Kapitän Eric Martel vom 1. FC Köln (39.) die weiteren Tore vor der Pause.

In der zweiten Hälfte erhöhte zunächst Woltemade mit seinem zweiten Treffer (47.). Max Rosenfelder vom SC Freiburg bejubelte sein Tor-Debüt für die U 21 (59.), ehe der Kölner Tim Lemperle (87.) und der Frankfurter Ansgar Knauff (90.) ebenfalls trafen. Aleksandr Sapovalov sorgte zuvor mit einem fulminanten Schuss für den umjubelten Treffer der Esten (69.). Rekordsieg der deutschen U 21 ist das 11:0 gegen San Marino aus dem November 2009.

Accurate: Karim Adeyemi against Estonia dpa

The German team will continue on October 11th in Regensburg against Bulgaria, and four days later the final match against Poland is scheduled. After finally booking his ticket to the European Championships, Di Salvo could then use the international match window in November to further rehearse his formation for the finals or to experiment.

“We want to play in such a way that people can see that we are Germany and we want to win clearly,” Di Salvo had given his team the order of the day shortly before kick-off on ProSieben Maxx. The demand was met. After the Estonians, including 16-year-old Patrik Kristal, who will play for 1. FC Köln next year, put up a brave fight in the opening phase, the game became one-sided after Woltemade’s penalty. Goalkeeper Kaur Kivila prevented anything even worse.