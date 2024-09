Nagelsmann hatte betont, ein Ziel sei, die in diesem Jahr neu entfachte Begeisterung, die trotz des verpassten EM-Titels in Deutschland entstanden war, zu erhalten durch gute Leistungen. Das ist, zumindest für den Anfang, auf überaus ansehnliche Weise, vor allem in der zweiten Hälfte, gelungen, gegen einen allerdings deutlich schwächeren Gegner als noch beim deutschen 2:0-Erfolg in der EM-Vorrunde.

Als wollte Nagelsmann seiner Aussage, trotz der Rücktritte von Manuel Neuer, Toni Kroos, Thomas Müller und İlkay Gündoğan habe sich in der deutschen Mannschaft nach der EM doch gar nicht viel geändert, untermauern, schickte er die erwartete Startelf in Spiel. Marc-André ter Stegen stand als neue Nummer eins, die nun auch auf seinem Trikot steht, im Tor, Nico Schlotterbeck spielte statt des pausierenden Abwehrchefs Antonio Rüdiger, Pascal Groß ersetzte Kroos im defensiven Mittelfeld, und Havertz rückte ein wenig zurück hinter Mittelstürmer Füllkrug.

Neue deutsche Spielanlage wird deutlich

Dass Groß kein Kroos ist, hatte Nagelsmann betont, und das bekamen die Fans in der ausverkauften Arena schnell zu sehen. Anders als der nun endgültig zurückgetretene Teilzeit-Rückkehrer Kroos in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ließ Groß sich im Aufbauspiel nicht nach links hinten fallen, sondern reihte sich am liebsten in die Mitte der Abwehrkette ein, wie auch Robert Andrich, der andere Mittelfeldspieler mit defensiver Ausrichtung, um das deutsche Spiel zu gestalten.

Es mangelte allerdings, nicht nur beim Aufbau, bisweilen an Präzision, wie auch bei einem Freistoß, dessen einstudierte Variante missriet, weil der neue Kapitän Joshua Kimmich den Ball in den Rücken von Jamal Musiala spielte. Die neue deutsche Spielanlage für die Offensive wurde deutlich mit Füllkrug im Zentrum vor den variablen Musiala, Wirtz und Havertz.

Die größere Chance ergab sich dennoch aus einem Zufall, weil ein Ungar einen langen Ball unterschätzte und die Deutschen auf einmal nur einen ungarischen Abwehrmann vor sich hatten – und den Torwart. Wirtz passte zu Musiala, der zu Füllkrug, doch der Angreifer scheiterte am Fuß des Leipziger Schlussmanns Peter Gulasci (20.).

