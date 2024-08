Dank amerikanischer Unterstützung wird Israel mili­tärisch noch stärker. Die Regierung in Washington stimmte am Dienstagabend Waffenverkäufen an den Verbündeten im Wert von mehr als 20 Milliarden Dollar zu. Darunter ist auch Munition, aber der Großteil des Geldes entfällt auf ein von Israel lange erstrebtes Geschäft: 50 neue Kampfflugzeuge vom Typ F-15 soll das Land erhalten, zudem sollen 25 F-15 aus Israels bestehender Flotte modernisiert werden.

Auch wenn der Kongress noch zustimmen muss und die ersten Flugzeuge frühestens in fünf Jahren geliefert werden, zeigte Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant sich sehr erfreut. In einer Dankesbotschaft an Verteidigungsminister Lloyd Austin und Außenminister Antony Blinken hob er den Zeitpunkt hervor. „Während wir an sieben verschiedenen Fronten für die Verteidigung Israels kämpfen, ist Ihre Botschaft der Unterstützung und des Engagements für die Sicherheit Israels eindeutig“, schrieb Gallant auf der Plattform X.

In diesen Tagen, in denen eine un­gekannte Eskalation im Nahen Osten droht, geht es um Waffen – aber auch um Botschaften. Es geht auch darum, wer die besseren Nerven hat. Letztlich dürfte weder Israel noch Iran oder der Hizbullah an einer allumfassenden Auseinandersetzung gelegen sein. Zugleich hat der Schlagabtausch mittlerweile eine Stufe er­­reicht, auf der alle Seiten nur schwer hinter vorherige Drohungen und Ankündigungen zurücktreten können, ohne als schwach dazustehen. Die Hizbullah hat angekündigt, die Tötung ihres Kommandeurs Fuad Shukr durch Israel zu vergelten, Iran will den Anschlag auf Hamas-Chef Ismail Haniyeh mitten in Teheran nicht unbeantwortet lassen, Israel hat wiederum schon angekündigt, auf jeden Angriff mit Härte zu reagieren.

Zwei Streitpunkte stehen vor der Lösung

Daraus hat sich ein Nervenkrieg ent­wickelt, in dem alle Seiten versuchen, durch taktische Züge die Gegenseite un­ter Zugzwang zu setzen – oder ihr einen gesichtswahrenden Ausweg zu bieten. So haben die Vereinigten Staaten und andere Länder die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas um eine Waffen­ruhe und die Befreiung von Geiseln als Möglichkeit identifiziert, die ganze Situation zu entspannen. Während die Vermittlerländer einen Termin ansetzten, verkündeten westliche Regierungschefs öffentlich, dass Iran die Verantwortung trüge, sollte es diese „Gelegenheit für Frieden und Stabilität“ durch einen Angriff auf Israel zunichtemachen.

An diesem Donnerstag sollen Gespräche über den Deal stattfinden. Es gehe nur noch um „Einzelheiten der Umsetzung“, verkündeten die Vermittler vor ei­ner Woche. Die Reaktionen der Kriegsparteien deuten allerdings nicht darauf hin, dass dem so ist. Israel versprach zwar, eine Delegation zu schicken, Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hält jedoch am „totalen Sieg“ über die Hamas fest. Die Islamisten wiederum teilten mit, es gebe nichts zu besprechen, Israel müsse nur endlich dem Vorschlag zustimmen, den der amerikanische Präsident Joe Biden Ende Mai präsentiert hatte. Am Mittwoch war noch nicht einmal klar, ob die Gespräche, so sie stattfinden sollten, in Doha oder in Kairo abgehalten würden. Direkt miteinander verhandeln würden Israel und die Hamas in keinem Fall, es ginge nur um indirekte Gespräche – bestenfalls im selben Gebäude.

Dass es nicht leicht sein würde, bei diesem Thema einen Durchbruch zu erzielen, war absehbar. Seit Monaten mühen die Vermittler USA, Qatar und Ägypten sich, Israel und die Hamas zu einem Kompromiss zu bewegen. Biden erhöhte Ende Mai den Druck mit einem dreistu­figen Plan. Daraus hat sich inzwischen ein zähes Ringen entwickelt. Unabhängig von der Frage, ob Netanjahu und der Hamas-Anführer Yahya Sinwar überhaupt eine Vereinbarung wollen, sind inhaltlich vor allem zwei Fragen umstritten.

Der einfacher zu lösende Punkt scheint Israels Präsenz an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten zu sein. Die Truppen des Landes besetzten den sogenannten Philadelphi-Korridor und den Grenzübergang bei der Stadt Rafah Anfang Mai. Netanjahu hat verkündet, Israel werde nicht wieder von dort weichen, weil die Hamas sich dann durch Schmuggeltunnel wiederbewaffnen könnte. Vermittler versuchen derzeit, eine für alle Seiten akzeptable Lösung zu finden. So könnten Mitarbeiter der Palästinensischen Autono­mie­behörde die Grenze überwachen, vielleicht gemeinsam mit einer internationalen Mission.

Iran will in jedem Fall profitieren

Komplizierter verhält es sich mit Netanjahus Forderung, dass Israel den Net­zarim-Korridor weiterhin kontrollieren müsse. Durch den quer durch den Küstenstreifen verlaufenden Korridor hat die Armee das Gebiet faktisch in eine nörd­liche und eine südliche Hälfte geteilt. Netanjahu sagt, man müsse verhindern, dass Bewaffnete zurück in den Norden des Gazastreifens gelangen, wenn die mehr als eine Million Binnenflüchtlinge zurückkehren, die seit Kriegsbeginn im Süden Zuflucht gesucht haben. Die Hamas widerspricht und sagt, die Kontrolle des Netzarim-Korridors diene als Vorwand, um die Palästinenser aus dem Norden des Gazastreifens an der Rückkehr in ihre Häuser zu hindern.

Am Dienstag wies Netanjahus Büro in einer offiziellen Mitteilung den Vorwurf zurück, dass er diese Forderung erst nachträglich in die Verhandlungen eingebracht habe. Weder widerspreche ein Schreiben Netanjahus von Ende Juli dem Biden-Plan noch untergrabe es ihn, heißt es darin. Hingegen habe die Hamas zahlreiche Änderungen an Bidens Vorschlag vorgenommen. Zuvor hatte die „New York Times“ berichtet, dass Netanjahu seit Ende Mai Israels Zustimmung zu dem Plan an neue Bedingungen geknüpft habe. Seine Regierung habe ausgiebig „hinter den Kulissen Manöver durchgeführt“, schrieb die amerikanische Zeitung. Aus den von ihr zitierten Passagen der Verhandlungsdokumente geht hervor, dass manche Punkte anfangs nicht bis ins letzte Detail geklärt waren. Das könnte den Kriegsgegnern die Möglichkeit gegeben haben, ihre Position nachträglich zu verschärfen.

Biden zeigte sich angesichts der Lage nicht zuversichtlich, dass es am Donnerstag maßgebliche Fortschritte geben werde. Es „wird schwieriger“, einen Deal zu erreichen, sagte er am Dienstag in New Orleans zu Journalisten, fügte aber hinzu: „Ich gebe nicht auf.“ Danach gefragt, ob er erwarte, dass ein Geiseldeal auch ei­nen iranischen Angriff abwenden könnte, bekräftigte Biden: „Das ist meine Erwartung.“

Auch Iran hat die Verhandlungen über eine Waffenruhe in Gaza mit der Frage seines angedrohten Vergeltungsschlags gegen Israel verknüpft. Teheran versucht, sich so zu positionieren, dass es unabhängig vom Ausgang der Gespräche profitiert. Im Falle einer Einigung könnte das Regime behaupten, erst seine Angriffsdrohungen hätten Netanjahu zum Einlenken gezwungen, und einen diploma­tischen Sieg für sich reklamieren. Ein Waffenstillstand im Gazakrieg ist durchaus im Interesse Irans, denn er würde seinem Verbündeten, der Hamas, das Überleben sichern. Spekulieren dürfte Te­heran außerdem, dass ein solcher Deal Netanjahu innenpolitisch erheblich schwä­chen, wenn nicht das Ende seiner Regierung einleiten könnte.

Khamenei hält an „Bestrafung“ fest

Im wahrscheinlicheren Fall eines Scheiterns der Gespräche könnte Teheran darauf hoffen, dass die Differenzen zwischen Biden und Netanjahu ihm mehr Freiraum für einen Angriff auf Israel eröffnen. Im Gegenzug für seine vermeintliche Zurückhaltung würde das Regime wohl auch darauf setzen, dass ein solcher Vergeltungsschlag von seinen arabischen Nachbarn weniger harsch verurteilt würde. Mit anonymen Äußerungen gegenüber westlichen Medien hat Iran entsprechende Botschaften platziert.

Drei ungenannte Regierungsvertreter sagten der Nachrichtenagentur Reuters, nur ein Waffenstillstandsabkommen könne Irans Vergeltungsschlag noch abwenden oder verzögern. Einer von ihnen sagte freilich auch, wenn Israel die Verhandlungen hinauszögere, würde Iran zuschlagen. Wie viele Tage oder Wochen es als Verzögerung werten würde, sagte er nicht. Offiziell reklamiert Iran weiterhin ein Recht auf Vergeltung. So hatte die iranische UN-Vertretung in New York zwar erklärt, Irans Antwort werde „zu einem Zeitpunkt und in einer Weise durchgeführt werden, die einen potentiellen Waffenstillstand nicht gefährdet“. Mit seinem „Recht auf Selbstverteidigung“ habe das aber nichts zu tun.

Die Ambiguität der Äußerungen hat System. Es ist Teil der iranischen Kriegsführung, Angst in der israelischen Bevölkerung zu schüren und sie möglichst lange im Ungewissen zu halten. Bei seinem ersten Angriff auf Israel im April war das auch so, aber einiges war anders: Teheran sandte mit seinen militärischen Vorbereitungen so klare Signale, dass amerikanische und israelische Geheimdienste den Zeitpunkt des Angriffs beinahe exakt voraussagen konnten. Diesmal schwanken die Einschätzungen, die in westlichen Medien verbreitet werden, hin und her. Mal heißt es, mit einem Angriff sei in den nächsten 24 Stunden zu rechnen, mal heißt es, das Regime habe es sich offenbar anders überlegt oder diskutiere noch immer über das richtige Vorgehen. In den vergangenen Tagen wurden gleich mehrere Militärmanöver angekündigt, die man als Vorbereitungen auf einen möglichen israelischen Gegenschlag oder als Teil der psychologischen Kriegsführung deuten kann.

In keinem Fall will Iran sich den Schwarzen Peter zuschieben lassen, für das Scheitern der Israel-Hamas-Gespräche verantwortlich zu sein. Entsprechende Warnungen aus Berlin, Paris und London wies Teheran unwirsch zurück. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das ameri­kanische Kalkül aufgeht, Iran eine Brücke zu bauen, um gesichtswahrend aus der Eskalationsspirale auszusteigen. Mit Verweis auf eine Waffenruhe könnte Teheran den angekündigten Vergeltungsschlag auf unbestimmte Zeit verschieben oder sich mit einem symbolischen Akt zufriedengeben. Als Gegenleistung könnte es auf Zugeständnisse Amerikas, etwa in Form weniger stringent durchgesetzter Sanktionen, hoffen. In diese Richtung deutet zumindest der Reuters-Bericht, in dem es heißt, Iran erwäge, erstmals eigene Vertreter zu den Verhand­lungen über eine Waffenruhe zu ent­senden. Sie sollten hinter den Kulissen Gespräche führen, um „eine diploma­tische Kommunikationsverbindung“ zu den USA aufrechtzuerhalten.