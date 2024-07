Seit 7.50 Uhr seien alle die Start- und Landebahnen wieder frei, teilte der Sprecher mit.

Sieben Aktivisten hätten es laut Bundespolizei auf das Vorfeld des Flughafens geschafft, es wurde eine aufgeschnittene Stelle im Zaun entdeckt. Insgesamt acht Aktivisten wurden festgenommen und werden den Strafermittlungsbehörden von Hessen übergeben. Zuvor schon hatte der Sprecher gesagt, dass die Sicherheitsleute damit begännen, den Kleber zu lösen. Auch war nicht von vornherein klar, wie viele Personen auf das Gelände eingedrungen waren. „Unser Problem ist, der Flughafen Frankfurt ist groß“, sagte der Sprecher der F.A.Z.

Mehr als 50 ankommende Flugzeuge musste schon umgeleitet werden. Mehr als zwei Dutzend Flugzeugverbindungen aus dem In- und Ausland wurden annulliert. Das geht aus einer Übersicht der Flugtracking-Seite Flightradar24 hervor. In der Regel entscheiden Fluggesellschaften in solch einem Fall selbst, wohin sie fliegen, wenn der Zielflughafen nicht angesteuert werden kann. Das kann auch Paris oder London sein, hängt bei internationalen Flügen häufig davon ab, ob die Airline Personal an Ausweichflughäfen hat.

Airport Köln/Bonn über Stunden blockiert

Der Flughafenbetreiber Fraport bat zwischenzeitlich auf der Plattform X alle Passagiere, vorerst nicht zum Flughafen zu reisen. Dieser Post wurde inzwischen gelöscht. Auf der Webseite von Fraport heißt es: „Wir bitten alle Fluggäste, sich vor der Anreise zum Flughafen auf der Website ihrer Fluggesellschaft über den Status ihres Fluges zu informieren und mehr Zeit für die Anreise einzuplanen.“

A security fence was cut with bolt cutters. Lucas Bauml

The activist group Letzte Generation posted photos and a video of their action on X. In it, they called on the German government to sign a “Fossil Fuel Treaty”, “an international agreement to phase out fossil fuels (oil, gas, coal) by 2030”. One activist carried a banner with the inscription “Oil kills”.

Hesse’s Interior Minister criticises climate stickers

In the morning, the Hessian Interior Minister Roman Poseck (CDU) spoke out and strongly condemned the activities of “so-called climate activists”. “Interference with air traffic represents a major threat to safety. The climate activists are endangering the lives of many people with their actions. Such interventions are serious criminal offenses.”

Anyone who tries to achieve political goals using criminal law is fundamentally violating our democratic rules. “I very much hope that the last generation will end this form of protest as quickly as possible and return to the rule of law. Further escalations must be avoided at all costs,” said Poseck.

Only on Wednesday did activists from the group manage to overcome a fence at Cologne/Bonn Airport and stick themselves to the runway. Air traffic was suspended for several hours.