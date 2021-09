Ullucus Heaven will release the romantic visual novel series in the future Fragment’s Note on Nintendo Switch. To date, the series counts the beauty of five games released on iOS And Android:

Fragment’s Note (2012)

(2012) Fragment’s Note 2 Side: Shizuku (2013)

(2013) Fragment’s Note 2 Side: Yukitsuki (2014)

(2014) Fragment’s Note: After Stories (2014)

(2014) Fragment’s Note Memories: Exclusive Mini Scenario (2014)

Source: Ullucus Heaven Street Gematsu