Zwar enteilte der Weltmeister all seinen Gegnern in der Qualifikation und fuhr in 1:53.159 Minuten die beste Zeit. Von der Pole-Position aber startet, wie im vergangenen Jahr, Ferrari-Pilot Charles Leclerc, dem jedoch sechs Zehntel auf Verstappens beste Runde fehlten. Dem Niederländer bleibt Platz elf, hinter Leclerc rücken Verstappens Kollege Sergio Pérez und Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) vor auf die Plätze zwei und drei.

„Ohne Regen hätten wir um Platz fünf gekämpft“

Die zuletzt erstarkten McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri starten von Rang vier und fünf. Nico Hülkenberg aus Emmerich qualifizierte sich im Haas auf Rang 16. „Das habe ich nicht erwartet“, sagte Charles Leclerc über seinen unerwarteten Erfolg. „Ohne den Regen hätten wir mit Mercedes um Platz fünf gekämpft. Aber ich will mich nicht beschweren.“ Und weiter: „Es fühlt sich gut an, wieder da vorne zu stehen.“

Zufrieden war auch Max Verstappen, der beim ungarischen Grand Prix in der vergangenen Woche so heftig am Funk geflucht hatte, dass nun sämtliche Piloten gehalten sind, ihren Ton zu mäßigen. Nun sah der Weltmeister keinen Grund, ausfällig zu werden: „Das Auto funktionierte bei Nässe recht gut“, sagte er. „Morgen wird es wärmer sein, da geht es nur um den Reifenverschleiß. Ich weiß nicht, wie schnell wir sein werden, aber ich hoffe, dass wir mitmischen können.“

Drohender Regen hatte die Qualifikation in jedem der drei Durchgänge geprägt. So ging das Spiel: Würde er kommen, der Guss, eine zeitig gesetzte schnelle Runde wäre entscheidend. Würde er ausbleiben, die Bahn wäre zum spätesten Zeitpunkt im besten Zustand. Zeitweise nieselte es, die Piloten schlitterten hier und da über die Bahn von Spa-Francorchamps.

Doch die Regenreifen blieben im Schrank, Intermediate-Gummis für Mischbedingungen genügten. Im Finale sah der zuletzt glücklose Sergio Pérez wie der sichere Pole-Erbe aus, als Charles Leclerc ihn doch noch ausbootete. „Schauen wir mal“, sagte Leclerc, „was wir im Rennen ausrichten können, wenn der Regen verschwunden ist.“

„Kein Grip“

Als die Ampel zu Beginn des Startplatzrennens auf Grün schaltete, staute sich das Feld schon in der Boxengasse. Nichts wie raus und eine schnelle Runde drehen. „Kein Grip“, meldete Lewis Hamilton. Wie unangenehm in Spa, wo die Piloten mehr als die Hälfte eines Umlaufs voll auf dem Gaspedal stehen, selbst auf nasser Piste Tempo 320 und mehr erreichen.

Der Regen hatte schon wenige Stunden zuvor die abschließenden Trainingsfahrten stark beeinträchtigt und das Unfallrisiko erhöht: Am Steuer seines Aston Martin geriet Lance Stroll in der berühmten Senke Eau Rouge auf nassem Asphalt ins Schwimmen und kreiselte in die Barriere. Sein Dienstwagen verlor die ursprüngliche Form- und Farbgebung, Motor wie Getriebe mussten für die Qualifikation getauscht werden, doch der Kanadier stieg unverletzt aus. Auch das Sprintrennen der Formel 2, das anderthalb Stunden vor dem Qualifying hätte stattfinden sollen, fiel dem schlechten Wetter zum Opfer und wurde in den Abend verschoben. Danach blieb es feucht, ein abermaliger Wolkenbruch blieb jedoch aus.

Contrary to expectations, improvements were possible in the first round of the race until the end of the first 18 minutes. To Hülkenberg’s disadvantage. Alongside him, Kevin Magnussen in the second Haas, Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Logan Sargeant (Williams) and Zhou Guanyu (Sauber) also failed.

“My rear tires are slipping everywhere!”

As a result, it rained a little harder and George Russell complained about the roadholding: “My rear tires are sliding everywhere!” He almost lost control of his Mercedes and drifted on the asphalt. What looks spectacular is rarely fast, but the Brit narrowly cleared the hurdle and, like the other best drivers in the class, made it to the final for pole position. Alex Albon (Williams), Pierre Gasly (Alpine), Daniel Ricciardo (Racing Bulls), Valtteri Bottas (Sauber) and Stroll failed.

Given his unfavorable starting position, does Verstappen have to write off a win at the last race before the summer break? Not necessarily. It wasn’t long ago that the Dutchman triumphed in Spa from 14th position – with an 18-second lead. His Red Bull, however, is no longer as overpowering as it was in 2022, when he managed this daring ride. “I’m not as confident as I was in previous years that I can work my way forward here,” said Verstappen. If he fails to catch up and misses out on victory for the fourth time in a row, that would mean the longest dry spell in four years.

And the weather? “Tomorrow will be a beautiful day,” Aston Martin team boss Mike Krack dared to predict, believing Météo-France. According to the French weather service, it should stay dry during the Grand Prix.