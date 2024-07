Vor dem Großen Preis von Großbritannien am Sonntag (16.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) klingen die beiden Gegner fast wie Chorknaben. McLaren-Pilot Norris, in der Weltmeisterschaft 81 Punkte zurückliegend, aber mit dem derzeit besten Auto ausgestattet, hat die Vertrauensfrage für sich schon beantwortet: „Max will keinen Unfall bauen, er will ja nicht sein eigenes Rennen zerstören.“

Für seine eigene Herangehensweise bedeute das, den Stil seines Gegners noch intensiver zu studieren: „Die Rollen in jedem einzelnen Bereich müssen klar sein. Man muss bereit sein, das zu geben, was er einem gibt. So einfach ist das.“ Genau deshalb hat es in Spielberg ja auch so einfach nicht geklappt, dem anderen aus der Vernunft heraus den Vortritt in der dritten Kurve zu lassen.

In 2019, Monaco’s Charles Leclerc had a similar clash with the Dutchman as Norris. Afterwards, the Ferrari driver went to Verstappen and told him: “From now on, I’ll drive just like you.” Which he did. The result: respect was restored. Norris also claims that he has learned a lot: “It won’t be easy, but I don’t want it to be easy either.”

Lewis Hamilton could have provided information on the serious accusation by McLaren team boss Andrea Stella that Verstappen has not learned anything from the many incidents of the past because he has mostly gotten away with it unpunished. But the record champion denies this briefly, otherwise he remains silent. Hamilton himself has his own experience with the fragility of friendships in the racing business; his relationship with his childhood friend Nico Rosberg developed into real intra-team hostility at Mercedes.

Verstappen doesn’t want any trouble outside of the racetrack, and the Red Bull driver is accordingly composed: “Lando fought for his second Grand Prix victory, for me it would have been my 62nd success. It’s clear that the emotions are different.” Formula 1 drivers are tough characters, which suits their actions at the limit. In the end, success is not achieved by those with the most convincing oaths of loyalty, but by those who are the most uncompromising. See Senna. See Schumacher. See Verstappen.