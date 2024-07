Spanien peilt nach 1964, 2008 sowie 2012 den vierten EM-Triumph an. Im Finale am Sonntag in Berlin wollen sich die spanischen Spieler um den nun jüngsten EM-Torschützen Yamal, der vor rund 65.000 Zuschauern in München mit gerade einmal 16 Jahren und 362 Tagen den Ausgleich erzielt hatte, auch nicht von England oder den Niederlanden entzaubern lassen.

Das Führungstor der Franzosen durch den ehemaligen Frankfurter Randal Kolo Muani in der 9. Minute schreckte die Spanier im sommerlichen München nicht sonderlich. Yamal mit einem traumhaften Schlenzer (21.) und der Leipziger Dani Olmo (25.) bescherten der Equipe Tricolore die erste K.o.-Niederlage nach 90 Minuten seit 2014. Damals war im WM-Viertelfinale Endstation gegen den späteren Sieger Deutschland (0:1) gewesen.

Wenn das begeisternde und nervenaufreibende Viertelfinale zwischen EM-Gastgeber Deutschland und Spanien (1:2 nach Verlängerung) das vorgezogene Finale war, was war dann dieses Halbfinale der Iberer gegen Frankreich? Auch nicht weniger als ein vorgezogenes Finale. Ein Kracher mit sehenswerten Toren und hoher Intensität. Von Beginn an.

Mbappé trat erstmals nach seinem Nasenbeinbruch, den er im französischen Eröffnungsspiel gegen Österreich (1:0) erlitten hatte, wieder ohne Maske auf. Der neue Star von Real Madrid wirkte wie von einer Last befreit und stellte den schon 38 Jahre alten Jesus Navas – neben Nacho und dem Leipziger Olmo einer von drei Neuen in der Anfangsformation der La Roja – auf der rechten spanischen Abwehrseite vor eine Daueraufgabe.

Marc Cucurella had a nerve-wracking experience on the left side. The curly-haired full-back was booed audibly every time he touched the ball. Why? It had something to do with Germany’s elimination.

Many fans resented the Chelsea defender for his handball in the quarter-finals. Cucurella had been hit by a shot from Jamal Musiala on his hand, which was not directly next to his body. There was no penalty for this. Spanish fans reacted to the whistles and initiated several chants for Cucurella.

But the first cheers belonged to France, who had struggled through the tournament with a modest approach to football and only scored three goals. Kolo Muani headed home a cross from Mbappé from five metres out – it was the start of a racy evening of football.

The Spaniards countered with a brilliant moment from talented Yamal, whose dream goal from 25 meters hit the left inside post and landed in the goal of the powerless goalkeeper Mike Maignan.

At 16, the jewel of FC Barcelona replaced the Swiss Johan Vonlanthen as the youngest goalscorer at the European Championships. Vonlanthen was 18 years and 141 days old when he scored in Switzerland’s 3-1 loss to France in 2004. Yamal will turn 17 one day before the final in Berlin on Sunday (9 p.m./ARD and MagentaTV).

“I feel good, the team feels good. We want to send a clear message to our fans: namely that we have confidence and want to play well,” said Dani Olmo before the start of the giants’ duel.

The Leipzig player, who scored a goal and provided an assist against Germany and was the decisive player, also underlined his courageous statements on the pitch. A deflected cross from Jesus Navas landed at his feet in the box. France’s right full-back Jules Koundé was also unable to block the powerful shot just before the goal line.

Spain had the French largely under control even after the break. The Equipe Tricolore was particularly dangerous from set pieces. Headers from Aurélien Tchouaméni (53′) or Dayot Upamecano (63′) did not put goalkeeper Unai Simon under pressure. Mbappé’s shot (56′) from eight meters at the Spanish goalkeeper’s goal was a rare occurrence.