In Deutschlands östlichen Nachbarländern Polen und Tschechien ist es nach Dauerregen in der Nacht zu Überschwemmungen gekommen. Bereits am Freitag hatten sich Einsatzkräfte in den beiden Ländern sowie in Österreich und der Slowakei auf Unwetter vorbereitet. Die heftigen Niederschläge östlich von Elbe und Spree lassen voraussichtlich auch die Wasserstände der Elbe in Sachsen anschwellen.

Womöglich am Samstagabend wird am Pegel Schöna die Alarmstufe 1 erreicht, für Dresden wird damit am frühen Sonntagmorgen gerechnet, wie das sächsische Landeshochwasserzentrum in einer Warnmeldung informierte. Die höchsten Wasserstände an den sächsischen Elbepegeln werden derzeit ab Mittwoch und Donnerstag kommender Woche erwartet.

Deswegen drängt die Zeit bei den Abrissarbeiten am eingestürzten Teil der Dresdner Carolabrücke. „Die Zeit rennt uns weg“, sagte Feuerwehrsprecher Michael Klahre am Freitagabend. Eine Spezialfirma arbeite rund um die Uhr, um die Trümmerteile zu beseitigen. Geplant ist, mit Ausnahme des am frühen Mittwochmorgen in den Fluss gestürzten Abschnitts den gesamten Bereich des Brückenzuges C zu beräumen. So sollen Folgeschäden beim drohenden Hochwasser vermieden werden. Die Arbeiten sollen nach bisherigen Angaben bis Sonntagabend erledigt sein.

Für Sachsen meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am frühen Samstagmorgen, dass der Dauerregen bis zum Samstagmittag voraussichtlich abklingt. Die Nacht zum Sonntag soll demnach weitgehend niederschlagsfrei bleiben. Am Sonntag setzt der Prognose zufolge dann wieder Regen ein.

Starker Regen in Tschechien

Ursache für das Anschwellen der Elbe sind den Angaben nach heftige Regenfälle im Einzugsgebiet von Elbe und Moldau in Tschechien. In Deutschlands Nachbarland wurde an rund 20 Flüssen und Bächen die dritte Hochwasser-Alarmstufe „Gefährdung“ ausgerufen, wie die Nachrichtenagentur CTK meldete.

Wegen Unwetters sind mehr als 60.000 Haushalte in Tschechien ohne Strom. Das berichtete die Agentur CTK unter Berufung auf die Energieversorger. Am stärksten betroffen sei die Verwaltungsregion um Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) im Nordwesten des Landes an der Grenze zu Sachsen. Allein dort waren demnach vorübergehend mehr als 20.000 Haushalte ohne Elektrizität. Als Grund wurde angegeben, dass wegen der durchnässten Böden und des starken Windes Bäume auf die Freileitungen fielen.

Andernorts kam es durch plötzlichen Starkregen zu Überschwemmungen. Das tschechische Fernsehen veröffentlichte auf X Aufnahmen aus dem Dorf Mikulovice nahe der Grenze zu Polen. Dort ist zu sehen, wie am frühen Morgen die Wassermassen Häuser, Garagen und Straßen überfluten.

The river Jihlava (German: Igel) is flooding in Ivanèice, Czech Republic. Uhlíø Patrik/CTK/dpa

“The water flowed down into the village from the surrounding fields,” it was said. The fire brigade offered the residents the opportunity to seek safety in the local gymnasium. However, so far no one has taken advantage of this.

In the southern Bohemian town of Budweis (Ceske Budejovice), firefighters have been erecting flood protection walls since Friday evening. They loaded sandbags onto the Maltsch River and erected a prefabricated barrier on the banks of the Vltava.

According to meteorologists, river levels in the Czech Republic will continue to rise over the weekend. In some places, 50 to 110 litres of rain per square metre has already fallen since Friday.

Two villages in Poland evacuated

The situation is also serious in southwest Poland. In the Opole region, the Biala Glucholaska river overflowed its banks. 400 residents had to be brought to safety from the village of Glucholazy near the Czech border. Interior Minister Tomasz Simoniak was on site and posted pictures of the rescue workers’ work on X.

One hundred firefighters and 60 police officers were deployed in the village, wrote Simoniak. Some residents also had to be evacuated from the village of Morow because the river Mora had overflowed its banks. In total, the fire department carried out 400 operations in the region.

The Meteorological Institute expects continued rainfall. The alarm level has already been exceeded at 35 water measuring stations, the institute reported on X.

Snow line in the Alps is falling

For Germany, the German Weather Service predicted heavy, continuous rain in the Alps and the eastern low mountain ranges. In the Alps above 1,200 meters, the precipitation will come down as snow. At altitudes above 2,000 meters, around one meter of fresh snow is possible. That is “somewhat unusual” for this time of year, said a DWD spokesman. At night, the snow line could drop to around 1,000 meters.

The fact that there will be snow instead of rain at higher altitudes will have a “flood-dampening effect” from the perspective of the flood intelligence service. Nevertheless, increased water levels are to be expected in southeast Bavaria – from the Isar catchment area to Berchtesgadener Land and the Bavarian Forest.

On the Danube in Austria, as here in Emmersdorf, the highest water level is expected for the night into Monday. Daniel Killinger/APA/dpa

Austria expects 300 litres of rain in some areas

In Austria, weather experts are expecting massive amounts of rain with flooding and landslides in the coming days. According to the state meteorological institute Geosphere Austria, more than 300 liters of rain per square meter could fall in parts of Lower Austria and Upper Austria by Tuesday.