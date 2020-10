Real Madrid: Mass; Kenti, Ivana Andrés, Peter, Corredera; Jakobsson (Lorena, 81 ‘), Kaci, Maite Oroz; J. Martínez, Asllani (Abelleira, 62 ‘), and Cardona (Ubogagu, 88’).

Vallecano Ray: Patri Larqué; Iris (Tere Morató, 69 ‘), Auñón, Andújar (Zaira Flores, 65’), Sáez, Chule (Catalá, 88 ‘); Paula Fdez., Pilar García, Sheila (Patri, 88 ‘); ADT (Aedo, 65 ‘) and Buli.

Goals: Maite Oroz (44 ‘), Asllani (55’), Bulatovic (56 ‘) and Jessica Martínez (59’).

Referee: Zulema González González (Galician). He admonished Kaci (35 ‘), Andújar (52’) and Abelleira (71 ‘).

Stadium: Field 11 of the Real Madrid Sports City in Valdebebas. No audience. The Real Madrid players played in a pink kit on the occasion of World Breast Cancer Day, which will be celebrated this Monday, October 19.