The Canadian Grand Prix it has been an event valid as a test of the Formula 1 World Championship since 1967. At the moment the race is run on the Montreal Circuit, on the artificial island of Notre-Dame, named after the pilot Gilles Villeneuve. In 2001 he obtained the Race Promoters’ Trophy from Formula One Management as the best organized grand prix of the season.

Roll of Honor Canadian GP

1961 Mosport: Peter Ryan (lotus)

1962 Mosport: Masten Gregory (lotus)

1963 Mosport: Pedro Rodriguez (Ferrari)

1964 Mosport: Pedro Rodriguez (Ferrari)

1965 Mosport: Jim Hall (chaparral)

1966 Mosport: Mark Donohue (Lola)

1967 Mosport: Jack Brabham (Brabham)

1968 – Mont Tremblant: Denny Hulme (McLaren)

1969 Mosport: Jacky Ickx (Brabham)

1970 – Mont Tremblant: Jacky Ickx (Ferrari)

1971 Mosport: Jackie Stewart (Tyrrell)

1972 Mosport: Jackie Stewart (Tyrrell)

1973 Mosport: Peter Revson (McLaren)

1974 Mosport: Emerson Fittipaldi (McLaren)

1976 Mosport: James Hunt (McLaren)

1977 Mosport: Jody Scheckter (wolf)

1978 – Montreal: Gilles Villeneuve (Ferrari)

1979 – Montreal: Alan Jones (Williams)

1980 – Montreal: Alan Jones (Williams)

1981 – Montreal: Jacques Laffite (ligier)

1982 – Montreal: Nelson Piquet (Brabham)

1983 – Montreal: René Arnoux (Ferrari)

1984 – Montreal: Nelson Piquet (Brabham)

1985 – Montreal: Michele Alboretum (Ferrari)

1986 – Montreal: Nigel Mansell (Williams)

1988 – Montreal: Ayrton Seine (McLaren)

1989 – Montreal: Thierry Boutsen (Williams)

1990 – Montreal: Ayrton Seine (McLaren)

1991 – Montreal: Nelson Piquet (Benetton)

1992 – Montreal: Gerhard Berger (McLaren)

1993 – Montreal: Alain Prost (Williams)

1994 – Montreal: Michael Schumacher (Benetton)

1995 – Montreal: Jean Alesi (Ferrari)

1996 – Montreal: Damon Hill (Williams)

1997 – Montreal: Michael Schumacher (Ferrari)

1998 – Montreal: Michael Schumacher (Ferrari)

1999 – Montreal: Mika Häkkinen (McLaren)

2000 – Montreal: Michael Schumacher (Ferrari)

2001 – Montreal: Ralf Schumacher (Williams)

2002 – Montreal: Michael Schumacher (Ferrari)

2003 – Montreal: Michael Schumacher (Ferrari)

2004 – Montreal: Michael Schumacher (Ferrari)

2005 – Montreal: Kimi Raikkonen (McLaren)

2006 – Montreal: Fernando Alonso (Renault)

2007 – Montreal: Lewis Hamilton (McLaren)

2008 – Montreal: Robert Kubica (BMW-Sauber)

2010 – Montreal: Lewis Hamilton (McLaren)

2011 – Montreal: Jenson Button (McLaren)

2012 – Montreal: Lewis Hamilton (McLaren)

2013 – Montreal: Sebastian Vettel (Red Bull)

2014 – Montreal: Daniel Ricciardo (Red Bull)

2015 – Montreal: Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 – Montreal: Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 – Montreal: Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 – Montreal: Sebastian Vettel (Ferrari)

2019 – Montreal: Lewis Hamilton (Mercedes)

2022 – Montreal: Max Verstappen (Red Bull)

2023 – Montreal: Max Verstappen (Red Bull)