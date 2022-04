Max Verstappen on Red Bull wins pole position in the Sprint race of the Imola 2022 GP. The Dutch, reigning Formula 1 world champion, precedes the Ferrari of Monegasque Charles Leclerc, world leader. Third place for Lando Norris’ McLaren, followed by the Haas of Denmark’s Kevin Magnussen. Tenth place for the Ferrari of the Spanish Carlos Sainz. Bad Mercedes: George Russell eleventh, Lewis Hamilton thirteenth.