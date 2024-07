The Sun: „Könige vom Punkt! Saka exorzierte den Geist seines Fehlschusses beim letzten EM-Finale. Und ohne seit der ersten Halbzeit des ersten Spiels wirklich überzeugt zu haben, steht England zum dritten Mal in vier Turnieren im Halbfinale.“

The Telegraph: „England hat ein Elfmeterschießen gewonnen. Wir wiederholen: England hat ein Elfmeterschießen gewonnen. Es vertreibt noch nicht die Dämonen der Finalniederlage 2021, es lenkt nicht davon ab, dass sie wieder nicht gut spielten – aber wir nehmen es. Zollt Gareth Southgate ein wenig Anerkennung. Er verfügt über unglaubliche Widerstandskraft und überträgt dies auf sein Team. Können die Kritiker nicht einfach mal innehalten?“

Daily Mail: “ENGLAND WIN ON PENALTIES. Gareth Southgate just keeps on delivering. For the first time ever, England have reached two consecutive European Championship semi-finals. Before Southgate took over, the team had only made it to the last four once.”

Daily Mirror: “Penalty superheroes. England reach the Euro semi-finals with a penalty shoot-out win over Switzerland as the ice-cold stars deliver and secure a place in the top four.”

Blick: “Brutal national team knockout in Düsseldorf! The first European Championship semi-final in history is within reach and yet the tournament ends for the Swiss footballers this Saturday.”

Tagesanzeiger: “The Swiss were just a few centimetres away from a big triumph in extra time in the European Championship quarter-finals. The counted-out English hit back in the penalty shootout.”