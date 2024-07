Bevor die Sprache auf die spanische Gegenwart und Zukunft kam, ging es am Vorabend des großen Endspiels aber vor allem um die englische Vergangenheit. 58 Jahre und allerhand Enttäuschungen auf der großen Fußballbühne sind vergangen, seit die Engländer letztmals einen Titel gewannen. Damals, 1966 im WM-Finale hatten sie auch vom Wembley-Tor profitiert. In Berlin sollen fast sechs Jahrzehnte des Schmerzes, der die englische Seele seither quält, enden. Oder wie Kane es formulierte: „It’s time to get it over the line.“ Diesmal aber richtig, nicht so wie vor 58 Jahren in Wembley, gegen Deutschland.

Die Engländer sehen ihre Zeit gekommen, endlich den letzten Schritt zu gehen. Einer der Historie und Gegenwart verbindet, ist Gareth Southgate. Er verschoss im Elfmeterschießen 1996 im EM-Halbfinale gegen Deutschland, die Hoffnung, seinerzeit den Titel im eigenen Land zu holen, war wieder dahin. Die Erinnerung daran ist nicht vergessen, aber Southgate möchte im Hier und Jetzt leben. „Ich glaube nicht an Märchen“, sagte der englische Nationaltrainer am Samstag, „aber an Träume. Wir hatten immer sehr große Träume. Aber irgendwann muss man sie auch in die Realität umsetzen.“ Nun soll es so weit sein.

Southgate erinnerte an den weiten Weg der Engländer, nicht nur bei diesem Turnier, sondern auch in den vergangenen acht Jahren, seit er den Job übernahm. Seither kamen die „Three Lions“ einem Titel näher, mehr aber auch nicht. Bei der WM 2018 ging es ins Halb-, vier Jahre später ins Viertelfinale. Die stärkste Erinnerung dieser Tage geht aber zurück ans EM-Finale, das in Wembley vor drei Jahren gegen Italien verloren ging. Nun soll es gegen Spanien anders laufen. „Wir müssen diesen letzten Schritt gehen, um den Respekt der restlichen Fußballwelt zu spüren“, sagte Southgate im Endspielstadion, 25 Stunden vor dem Anpfiff.

The defeats of the past should help. Sometimes you have to experience something like that, says the coach. “We tried to be more honest when analyzing where we are. You watch the others when they are in a final, and we always had high expectations, but they were not in line with our performance. You have to be in the final stages of tournaments to learn from them.” In Southgate’s opinion, that has finally worked. Now even penalty shootouts are no longer an English problem. “We have won three of the last four.”

Three years ago, when England lost the final, they lost the final shootout. “We were devastated,” said Kane, who is very happy to be in the position of being in a European Championship final again. “We want to take the final step now. The title would mean everything to us.” He tries not to think about it too much, especially as it would be his first trophy with a team. “The belief that we can win the title has grown even more, also thanks to our late goals.” In the round of 16, Jude Bellingham saved England from elimination, and in the semi-final, Ollie Watkins scored late.