Der spanische Trainer Luis de la Fuente setzt nach dem 2:1 im Halbfinale gegen Frankreich in München wieder auf die seinerzeit gesperrten Verteidiger Robin Le Normand (Gelb-Sperre) und Daniel Carvajal (Gelb-Rot). Vorne sollen neben Kapitän Álvaro Morata Lamine Yamal, der am Samstag 17 Jahre alt wurde, und Nico Williams nach dem 22. Geburtstag am Freitag wirbeln, dazu der Leipziger Dani Olmo, der den seit dem Deutschland-Spiel verletzten Pedri ersetzt.

Sein englischer Kollege Gareth Southgate ändert seine Startelf, die beim 2:1 gegen die Niederlande in Dortmund erfolgreich war, nur auf einer Position. Luke Shaw, der im Halbfinale schon eingewechselt worden war, beginnt auf der linken Seite anstelle von Kieran Trippier. Angeführt werden die „Three Lions“ von Kapitän Harry Kane von Bayern München, der erstmals einen Titel gewinnen möchte, und dem früheren Dortmunder Jude Bellingham.

Die persönliche Sehnsucht von Kane, aber auch die nationale der Engländer, 58 Jahre nach dem WM-Titel in Wembley endlich wieder einen Pokal in die Höhe zu stemmen, waren auch am Tag vor dem Spiel bei den Pressekonferenzen das Thema. Kane sagte: „Es ist Zeit, es über die Linie zu bringen.“ Anders als im WM-Finale 1966 beim Wembley-Tor gegen Deutschland sollten die Engländer den Ball in Zeiten der Torlinientechnik diesmal aber besser komplett über die Linie bringen. Tobias Rabe berichtet.

Nobody embodies the story of long pain as much as coach Southgate. Now this curse is to end – following the German example. Michael Wittershagen describes the background. Spain, however, no longer only plays tiki-taka football. The best European Championship team to date has expanded its repertoire. This is mainly due to the new coach, whose goals go beyond the game. Tobias Rabe portrays Luis de la Fuente.

The Spanish midfielder Rodri plays like he lives: his genius lies in simplicity. He recognizes dangers before they arise and gaps before they open up. Sebastian Stier describes a special player and person. The player of the season in the Premier League could set the pace for England’s first title win since 1966. But it’s not that easy for Phil Foden. Michael Wittershagen explains the background.

Stars worn out, football of disappointing quality: Who cares if the games are exciting? The stars of the 2024 European Championship are not Kane or Lamal, but Southgate and de la Fuente, comments Michael Wittershagen. And although regional politicians continue to stir up sentiment, sympathy for the Spanish national team seems to be growing ahead of the final in the Basque Country. This is also due to the core of the team. Sebastian Stier explains the background.

In the final in Berlin, the masters of avoiding mistakes will meet the perfect unit. It should be a balanced game. But the really special thing about this European Championship is something else, writes European Championship columnist Fabian Hürzeler. Or will luck and chance decide in the end? At the very last moment, fate turned for the English team. These moments are part of the game, comments Peter Penders.

