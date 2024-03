European elections, the bishops of Lombardy: “Christians called to become a courageous voice to say no to the absurdity of war and scandalous inequality”





signed by

Mario E. Delpini – Archbishop of Milan

Francesco Beschi – Bishop of Bergamo

Marco Busca – Bishop of Mantua

Oscar Card. Cantoni – Bishop of Como

Maurizio Gervasoni – Bishop of Vigevano

Daniele Gianotti – Bishop of Crema

Maurizio Malvestiti – Bishop of Lodi

Antonio Napolioni – Bishop of Cremona

Corrado Sanguineti – Bishop of Pavia

Pierantonio Tremolada – Bishop of Brescia

During the spring session of the Lombardy Episcopal Conference, which took place in Caravaggio (BG) a few days ago, the bishops of Lombardy drafted a note relating to the commitment of Christians in politics, in particular in view of the next European elections (8-9 June ). The CEL brings together the Dioceses of Bergamo, Brescia, Como, Crema, Cremona, Lodi, Mantua, Milan, Pavia and Vigevano. Below is the text of the note.

A three-point appeal

1. First

L’assunzione di responsabilità da parte dei cristiani e delle persone serie, capaci, oneste in politica è particolarmente urgente in questo tempo.

L’interessamento e l’impegno diretto in politica è una doverosa espressione della cura per il bene comune. L’indifferenza che induce all’astensionismo, il giudizio sommario che scredita uomini e donne impegnati in politica sono atteggiamenti che devono essere estranei alla comunità cristiana.

Sono chiamati a farsi avanti uomini e donne che siano voce coraggiosa e sapiente, profetica e realistica per dire: no alla guerra assurda e disastrosa, noi cerchiamo la pace giusta e possibile; no alla follia delle armi che guadagna nel distruggere, noi chiediamo che ci siano risorse per costruire e curare; no alla diseguaglianza scandalosa che con sperperi irresponsabili rovina i popoli, ignora i poveri e distrugge il pianeta, noi siamo assetati di giustizia e dedicati alla solidarietà; no all’ambigua tolleranza che apre le porte al denaro sporco che si moltiplica sfruttando le debolezze umane, incrementando dipendenze, approfittando del sovraindebitamento, noi pratichiamo e insegniamo la legalità; no alla cultura individualistica e libertaria che legittima l’aborto come diritto e non rispetta la vita di persone fragili, noi chiediamo che la legge difenda i più deboli; no a una gestione delle risorse della comunità che trascuri i bisogni primari della casa, del lavoro, della formazione, noi proponiamo alleanze per condizioni di vita dignitose per tutti.

2. Secondo

[if–>Compito dei pastori è formare le coscienze, motivare l’impegno, incoraggiare le responsabilità, astenersi dal prendere posizioni nel confronto tra i partiti e le persone che si presentano per raccogliere il consenso dell’elettorato.

3. Terzo

We must evaluate the opportunity for candidates in administrative and political elections to suspend pastoral positions to avoid being a cause of division in Christian communities and to promote everyone's freedom both in putting themselves forward and in voting.

Conclusion

Will days of peace come? Will a more just society be possible? Will we be able to build a city, a country, a Europe where it is desirable to live together? We who go to vote say to the people of today and future generations: yes, it will be possible, because each of us, according to our responsibilities, skills and roles, is now taking on the task of fixing the world!