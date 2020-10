Le précédent record, établi par un autre tyrannosaure, Sue, datant de 1997, était de 8.4 millions de dollars.

Un record pour Stan le tyrannosaure. Ce spécimen de dinosaure parmi les plus complets au monde a été vendu mardi 6 octobre 31.8 millions de dollars lors d’une vente organisée par la maison Christie’s à New York (Etats-Unis). Le grand prédateur n’a fait qu’une bouchée de l’estimation initiale proposée par Christie’s, soit entre 6 et 8 millions de dollars, démontrant une nouvelle fois, s’il en était besoin, le pouvoir d’attraction que possède le grand prédateur. Il a explosé le record absolu en la matière, établi par Sue, un autre tyrannosaure vendu en octobre 1997 chez Sotheby’s pour 8.4 millions de dollars au Field Museum of Natural History de Chicago. Seule une cinquantaine de T-Rex ont été découverts depuis le premier, en 1902.

Haut de 4 mètres, long de 12, Stan, comme il a été baptisé, pesait de sept à huit tonnes de son vivant, selon les spécialistes. Vieux de 67 millions d’années, il a été découvert en 1987 près de Buffalo, dans le Dakota du Sud. Des paléontologues de l’Institut de recherche géologique de Black Hills, dans le Dakota du Sud, ont consacré plus de 30,000 heures de travail à le déterrer et reconstituer son squelette, fort de 188 os. Ironie, la vente prévoit que l’acquéreur n’aura pas le droit de reproduire Stan en trois dimensions. Stan est exposé dans l’une des vitrines du siège de Christie’s, à New York jusqu’au 21 octobre.