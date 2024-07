In ihrem Post schrieb sie: „Lieber Ehemann, weil du mit anderen Gefährten beschäftigt bist, erkläre ich hiermit unsere Scheidung. Ich scheide mich von dir, ich scheide mich von dir, ich scheide mich von dir“. Mittlerweile hat ihr Post mehr als 120.000 Likes.

In den Kommentaren zeigen sich einige bestürzt. „Das kann nicht wahr sein. Sie sind so ein tolles Paar“, schreibt ein Nutzer. Größtenteils bekommt sie jedoch Zuspruch. Viele bezeichnen ihren Schritt als mutig. Ihr Post sei befreiend für alle Frauen, die sich ins Abseits gestellt fühlten, liest man in einem weiteren Kommentar.

According to media reports, Princess Mahra deleted photos of her and her husband from her Instagram profile. So far, neither her father nor her husband have commented on the post.

The Emir’s daughter ended it with the words: “Take care. Your ex-wife.” She did not, however, give any precise reasons for her decision. The fact that she used the phrase “I divorce you” three times may allude to a form of Islamic divorce law.