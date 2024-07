Marine Le Pen hat frühzeitig erkannt, dass das Christentum nicht verbindend ist. Überall dort, wo Populisten ein Programm der christlichen Normativität in den Vordergrund stellen, verlieren sie, wie in Polen oder Vox in Spanien. Überall dort, wo sie einen säkularen und genussbetonten Lebensstil verteidigen, gewinnen sie, wie Wilders in den Niederlanden, wie die Sozialdemokratische Partei in Dänemark. Selbst Giorgia Meloni in Italien spricht die traditionalistischen Katholiken wenig an. Meloni und Marine Le Pen greifen Sitten an, die von links kritisiert werden. Ein Beispiel ist das Leihmutterschaftsverbot in Italien. Viele Feministinnen sind gegen die Leihmutterschaft! Meloni und Le Pen sind klug und verwenden linke Argumente. Sie sind gegen die Vermarktung der Frauenkörper.