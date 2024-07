Zwingen konnte Biden allerdings niemand, sich aus dem Wahlkampf zurückzuziehen. Die Entscheidung lag allein bei ihm. Nun hat er die Konsequenzen gezogen und den Weg frei gemacht. Doch wie geht es nun weiter?

Wie sieht der Zeitplan aus?

Eigentlich wollte die Partei in einem virtuellen Verfahren schon Anfang August die Nominierung festzurren. Ein Gesetz in Ohio besagt, dass die Kandidaten der Parteien spätestens 90 Tage vor dem Wahltermin feststehen müssen. Das ist vor dem Nominierungsparteitag vom 19. bis 22. August in Chicago. Nach Bidens Rückzug könnte die Partei entscheiden, diese virtuelle Veranstaltung abzusagen, da auch die Frist in Ohio auf 75 Tage verkürzt wurde.

Wie ist das normale Verfahren?

Das normale Vorgehen, so wie es bis jetzt durchgeführt wurde, baut auf den parteiinternen Vorwahlen auf. In diesen werden die Stimmen der Delegierten vergeben, die beim Nominierungsparteitag zusammenkommen. Weil Biden keinen ernsthaften Herausforderer hatte, konnte er fast alle der rund 3900 Delegiertenstimmen gewinnen. Diese sind zwar nicht rechtlich verpflichtet, aber doch angehalten, für den Kandidaten zu stimmen, für den sie als Delegierter gewählt wurden. Beim Parteitag – oder dieses Jahr bei der virtuellen Veranstaltung – geben dann die Delegierten ihre Stimme für einen Kandidaten ab. Sollte es im ersten Wahlgang keine Mehrheit geben, gäbe es weitere Wahlgänge. In diesen wären dann auch die sogenannten Superdelegierten – Parteifunktionäre, Gouverneure, Abgeordnete – wahlberechtigt, die in ihrem Abstimmungsverhalten frei sind.

Wie würde ein neuer Nominierter bestimmt?

Die von Biden gewonnenen Delegierten sind nach dem Rückzug frei, sich für einen Kandidaten ihrer Wahl zu entscheiden. Biden könnte ihnen empfehlen, sich hinter einer bestimmen Person zu versammeln, doch das wäre nicht bindend. Sollte es mehrere Kandidaten geben, wäre es Aufgabe des Parteitags, einen Nominierten zu finden. Die Delegierten könnten sich so im ersten Wahlgang für einen Kandidaten entscheiden. Sollte das nicht passieren, würden die Verhandlungen in den Hinterzimmern beginnen, in denen die Kandidaten versuchen, die Delegierten von sich zu überzeugen. In diesem Fall könnte es mehrere Wahlrunden geben, bis ein Kandidat gefunden ist.

Dieses Szenario dürfte die Partei aber versuchen zu vermeiden. Solch ein Parteitag würde nicht den Eindruck von Geschlossenheit vermitteln, den die Republikaner mit ihrem Parteitag vermitteln konnten. Außerdem würde der Kandidat dann innerparteilich beschädigt und geschwächt in den Wahlkampf einsteigen. So gibt es schon Vorschläge, eine Art von Mini-Vorwahlen abzuhalten, in denen die Kandidaten in der verbleibenden Zeit durchs Land fahren und sich den Menschen vorstellen sollen.

Wer könnte der neue Kandidat sein?

Kamala Harris in an ice cream shop in Washington in July AP

Vice President Kamala Harris is considered the most likely alternative to Biden. Biden could, for example, urge his delegates to vote for Harris. This would be advantageous for the former senator and the party. Harris is already in the election campaign and would not have to set up a completely new campaign. She could also probably fall back on the donations raised so far, as these were given to the “Biden/Harris” campaign.

In addition, Harris is probably the most well-known of all possible alternatives to Biden and, unlike some other governors and senators, has already gained experience in foreign policy as vice president. The Republicans also see Harris as the most likely successor to Biden and are attacking her in campaign ads. However, and this could speak in favor of another candidate, Harris is doing little better than Biden in polls when it comes to her chances of winning against Trump.