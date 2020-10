Dans la commune de Coutances dans la Manche, il est possible de se faire plaisir dans les magasins grâce à un bon d’achat subventionné à 50% par la collectivité. Une cliente le dépense dans un de ses magasins de vêtements préférés. Le principe, se procurer un bon d’achat de 50 € maximum en ne payant que la moitié, une somme à débourser en une ou plusieurs fois, dans certains commerces locaux. “J’ai economisé 25 €, si on n’aide pas nos commerces à vivre, on en aura de moins en moins. La ville va perdre en dynamisme et après ça meurt à petit feu”, confie la cliente.

Plus de 350 € de bons d’achat ont été dépensés en deux semaines dans le magasin de vêtements. C’est un coup de pouce bienvenu après une baisse de 20% du chiffre d’affaires depuis le début de la crise. Les bons peuvent être utilisés dans 200 petits commerces de Coutances.