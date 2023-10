The first round of the Copa del Rey announced its pairings this Tuesday, which will be played in a single match (in the field of the lower category rival) on October 31 and November 1. Excluded from the draw were the four participants in the Spanish Super Cup (Barcelona, ​​Atlético, Real Madrid and Osasuna), and Amorebieta, as champion of the First Federation.

Copa del Rey first round crosses

Hernán Cortés-Betis

Chiclana-Villarreal

Tardienta-Getafe

Atlético Lugones-Rayo Vallecano

Quintanar-Seville

Deportivo Murcia-Alavés

Turégano-Celta

Buñol-Real Sociedad

Rubí-Athletic Club

Boiro-Mallorca

San Roque de Lepe-Girona

Talavera de la Reina-Almería

Badalona Futur-Cádiz

UD Logroñés-Valencia

Arosa-Granada

Manacor-Las Palmas

Astorga-Andorra

Varea-Levante

Lorca Deportiva-Eibar

Real Jaén-Eldense

Azuaga-Cartagena

Atzeneta-Zaragoza

Peña Deportiva-Valladolid

Messenger-Espanyol

Navalcarnero-Alcorcón

Terrassa-Albacete

Guijuelo-Sporting de Gijón

Utebo-Mirandés

Manresa-Oviedo

Europe-Elche

Marbella-Racing de Ferrol

Zamora-Racing de Santander

Llerenense-Leganés

Hercules-Burgos

Compostela-Tenerife

Águilas-Huesca

Egües-Teruel

Barakaldo-Málaga

Andratx-Tarazona

Tudelano-Recreativo de Huelva

Gimnástica Segoviana-Sestao River

Manchego Ciudad Real-Antequera

Avilés-Arenteiro

Covadonga-Deportivo

Náxara-Melilla

Gernika-Unionists of Salamanca

Villanovense-Ibiza

Antoniano-Lugo

Barbastro-Ponferradina

Yeclano-Atlético Sanluqueño

UCAM Murcia-Linares

Arandina-Real Murcia

Cacereño-Castellón

Orihuela-Nastic de Tarragona

Ursaria-Cayon

Participants by category of the Copa del Rey

Sixteen sets of First

Betis, Villarreal, Cádiz, Rayo, Sevilla, Alavés, Celta, Real Sociedad, Athletic, Mallorca, Girona, Almería, Valencia, Granada, Almería, Las Palmas

20th of Second

Valladolid, Espanyol, Elche, Levante, Eibar, Albacete, Andorra, Oviedo, Cartagena, Tenerife, Burgos, Racing de Santander, Zaragoza, Leganés, Huesca, Mirandés, Sporting de Gijón, Alcorcón, Eldense and Racing de Ferrol)

18 of First Federation

Ponferradina, Málaga, Ibiza, Lugo, Nàstic de Tarragona, Deportivo de La Coruña, Linares, Unionistas de Salamanca, Castellón, Real Murcia, Arenteiro, Sestao River, Teruel, Antequera, Melilla, Tarazona, Recreativo de Huelva and Atlético Sanluqueño

34 of Second Federation

Real Avilés, Compostela, Zamora, Guijuelo, Utebo, Gernika, Tudelano, Peña Deportiva, Manresa, Terrassa, Hércules, Yeclano, Navalcarnero, Cacereño, Gimnástica Segoviana, Villanovense, Covadonga, Cayón, Barakaldo, Europe, Orihuela, Ursaria, Arandina, Marbella , Atlético Antoniano, Andratx, Messenger, Águilas, Llerenense, Valle de Egüés, Náxara, Barbastro, Manchego Ciudad Real and UCAM Murcia

Eight of Third Federation

Atlético Astorga, Real Jaén, Azuaga, Lorca Deportiva, Varea, Arosa, Manacor and Atzeneta

Four from the Federation Cup

San Roque de Lepe, Talavera, UD Logroñés and Badalona Futur

Ten regional categorywho were classified in a previous phase

Turégano, Boiro, Atlético de Lugones, Tardienta, UE Rubi, Chiclana, Deportivo Murcia, Buñol, Hernán Cortés and Quintanar de la Orden

