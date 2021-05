With the arrival of summer and holidays, there are many people who decide to move also with their dogs. The Valencian Community and Andalusia are the autonomies that have un greater number of beaches for dogs.

Since the Coastal Law was modified a few years ago, animals cannot bathe in the sandy areas during the summer season, although many municipalities have chosen to enable some so that the dogs also enjoy the water.

Among the best, stand out La Rubina (Tarragona), Caleta dels Gossets (Santa Pola), Pinedo (Valencia), Torre del Mar beach (Málaga) or Sablón (Castrillón).

The website redcanina.es collect the complete list that exists in Spain:

Catalonia

In this autonomy was the place where the first dog beach was enabled. They are divided as follows by provinces:

Girona

– La Rubina Beach (Empuria Brava)

– Els Griells Beach Dog Zone (l’Estartit)

– Rec del Molí beach (l’Escala)

– Sant Jordi Beach (Llançà)

– Las Barcas Beach (Colera)

– Beaches Port de la Vall and Playa de la Ribera (Port de la Selva)

Barcelona

– Cala Vallcarca (Sitges)

– Llevant Beach (Barcelona)

– Les Salines Beach (Cubelles)

– Canina Beach (Pineda de Mar)

– Beach for dogs (El Masnou-Montgat)

– La Conca Beach (Malgrat de Mar)

– La Picòrdia Beach (Arenys de Mar)

– Poniente Beach (Mataró)

Tarragona

– Bon Caponet and Cala del Cementiri (Ametlla de Mar)

– Platjola beach (Alcanar)

– La Balsa de La Arena Beach (Ebro Delta)

– The Riera d’Alforja Beach (Cambrils)

– Punta del Riu Beach (Mont-roig del Camp)

– Cala de la Torrota (Roda de Berà)

Valencian Community

Alicante tops the table in this autonomy, since it has 11 sand areas enabled for dogs:

Alicante

– Caleta dels Gossets (Santa Pola)

– Punta del Riu Beach (Campello)

– Barranc D’Aigües Beach (Campello)

– Vilera del Xarco Beach (Villajoyosa)

– The Agua Amarga Beach (Alicante)

– North Escollera Beach (Dénia)

– Mar y Montaña Beach (Altea)

– Cala Rocío (Torrevieja)

– Cala Les Urques (Calpe)

– Cala Cabo Peñas -Cala Mosca II- (Orihuela)

Valencia

– Pinedo Beach (City of Valencia)

– La Torreta Beach – Santa Elvira (El Puig)

– Dog beach of Alboraya

Castellon

– Les Llanetes Beach (Vinarós)

– Aiguaoliva Beach (Vinarós)

– L’Estany Beach, in Punta Capicorb (Alcossebre)

– Belcaire Beach (Móncófar)

– El Barranquet Beach (Benicarló)

– La Renegá Beach (Oropesa del Mar)

Andalusia

In the south of our country there are nNumerous beaches where pets are allowed to swim. Although what is really striking is that in his case, hepeople cannot bathe:

Malaga

– Arroyo Totalán Beach (Málaga)

– Castillo Beach (Fuengirola)

– Piedra Paloma Beach (Casares)

– Canina Beach of Torre del Mar (Torre del Mar)

– El Pinillo Beach (Marbella)

– Ventura de Mar Beach (Marbella)

– Canine beach of Torrox (Torrox)

– Arroyo Hondo Beach (Benalmádena)

Almeria

– La Rana Beach (Adra)

grenade

– El Cable Beach (Motril)

Cadiz

– The Canine Zone of Playa de Camposoto (San Fernando)

– La Concha Beach (Algeciras)

Huelva

– El Espigón Beach (Huelva)

– La Gola Beach (Isla Cristina)

– Ría de Punta Umbría Beach (Punta Umbría)

– Playa Canina de Santa Pura, in Lepe (Lepe)

Cordova

– Valdearenas Beach (2 dog areas in the Iznájar reservoir)

Murcia region

Currently, the Region it already has 6 beaches, Which are the following:

– Las Moreras Beach (Mazarrón)

– Gachero Beach (Mazarrón)

– Cobaticas Beach (Mazarrón)

– La Cañada del Negro beach, and Cala de Mijo (Águilas)

– La Calera Beach (Cartagena)

Galicia

The northernmost communities they also have this type of space enabled. In Galicia there are several:

Pontevedra

– O Espiño Beach and O Portiño Beach (O Grove)

– Playa da Cunchiña (Cangas)

– Cesantes and Chapela Beach (Redondela)

– O Castelete Beach (Vilagarcía de Arousa)

– To Foz and To Calzoa (Vigo)

A coruña

– Arenal Beach (Pobra do Caramiñal)

– Dog beach of Ares (Ares)

– Magdalena Beach (Cabanas)

Lugo

– Punta Corveira (Barreiros)

Asturias

In Asturias you can enjoy 4 sandpits for dogs:

– El Rinconín Beach (Gijón)

– Cala Saliencia (Cudillero)

– Canine beach of Cambaredo (Cambaredo)

– Playa del Sablón, in Bayas (Castrillón)

Cantabria

Until 8 beaches destined for dogs can be enjoyed in the Cantabrian lands:

– La Maza Beach (San Vicente de la Barquera)

– La Riberuca Beach (Suances)

– Arcisero Beach, Oriñón Pier and Cala Cargadero Mioño (Castro Urdiales)

– El Puntal Beach (Somo)

– Arenal del Jortín, in Soto de la Marina (Bezana)

– Helgueras Beach, Noja (Noja)

Balearics

In the Balearic Islands Dogs can bathe on the following beaches:

Majorca

– Llenaire Beach (Port de Pollença)

– Na Patana Beach (Santa Margarida)

– Es Carnatge Beach (Palma de Mallorca)

– Cala Blanca (Andratx).

– Cala dels Gats, in Costa de la Calma (Calvià)

– Punta des Marroig, in Palmanova (Calvià)

Minorca

– Cala Binigaus

Ibiza

– Coves of Santa Eulària del Riu:

– It’s Faralló

Canary Islands

The enabled sands they are divided as follows:

Gran canaria

– Los Cuervitos (Agüimes)

– Tres Peos (Agüimes)

– Bocabarranco Beach (Las Palmas de Gran Canaria)

Tenerife

– El Puertito Beach (Güimar)

– El Callao / Las Bajas (Arona)

– El Confital / Playa del Horno (Granadilla de Abona)

The Palm

– Los Guirres Beach / El Volcán / Nueva Beach (Tazacorte)

Lanzarote

– Playa de las Coloradas / El Afre (Yaiza)

– Playa de la Guacimeta, in Playa Honda (San Bartolomé)