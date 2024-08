Gesellschaft zur Förderung des Radsports. Klingt nach einer putzigen Vereinigung von ein paar idealistischen Enthusiasten, die Entwicklungshilfe leisten wollen für ihren Leib- und Magensport. War es aber nie. Den Gründern Hermann und Erwin Moos war es von Beginn an ernst: Sie bündelten ihre Frankfurter Rennorganisation unter diesem Namen, um von 1962 an die Tour „Rund um den Henninger Turm“ zu veranstalten. Einige Jahrzehnte lang brauchte der Profiradsport hierzulande ja auch nicht wirklich Förderung – Zuschauer und Sponsoren strömten herbei. Dann kamen die Jahre der Doping-Verwerfungen im Peloton, Zuschauer und Sponsoren zogen sich zurück, und fast niemand konnte und wollte in Deutschland mehr Rennen veranstalten.

Die Gesellschaft zur Förderung des Radsports (GFR) richtete aber trotz aller (finanziellen) Turbulenzen weiter beharrlich das Frankfurter Traditionsrennen am 1. Mai aus. Dass aus ihren Büroräumen am Main mittlerweile der größte Player im Straßenradsport hierzulande agiert, der neben Eschborn–Frankfurt und den Hamburger Cyclassics auch die an diesem Mittwoch in Schweinfurt startende und am Sonntag in Saarbrücken endende Deutschland Tour ausrichtet, war aber nicht abzusehen. Und auch nicht möglich ohne fremde Hilfe.

Es brauchte schon die große Amaury Sport Organisation (A.S.O.) aus Frankreich, Inhaberin des größten Radsport-Schatzes, der Tour de France. Mit dem Erwerb der GFR brachten die Franzosen ihr Know-how und (Wagnis-)Kapital in den deutschen Radsportmarkt. Mit zwar nicht glänzendem, aber stetigem Erfolg. Die beiden Eintagesrennen sind aufgewertet und die Deutschland Tour 2018 wiederbelebt worden. Die Rundfahrt ist mittlerweile aufgestiegen in die „hors catégorie“ beim Weltverband UCI, ist über die Jahre von vier auf fünf Renntage ausgedehnt worden und hat mittlerweile schon fast alle Bundesländer befahren.

Nur die A.S.O. habe das Potential gesehen und das Risiko nehmen sowie die Investitionen tätigen können, sagt Matthias Pietsch. Für den Geschäftsführer der GFR bedeutet es einen Meilenstein, dass in diesem Jahr ein großer deutscher Konzern als Titelsponsor eingestiegen ist. Und dass die Organisatoren bei ihrem kleinteiligen Streckenpuzzle bei den Städten und Kommunen nicht mehr als Bittsteller auftreten, sondern als Emissäre eines Sportevents, das Tausende Menschen an die Start- und Zielorte sowie an den Streckenrand zieht.

„Das Interesse, Teil der Deutschland Tour zu werden, ist da. Es geht mehr darum, zu erklären, wie Radsport im öffentlichen Raum funktioniert und was es dafür braucht“, sagt Pietsch. „Das ist herausfordernd.“ Angesichts der Anforderungen vor allem im Bereich Sicherheit für die Verwaltungen. Und angesichts der vielgliedrigen Organisation für den Veranstalter. Genehmigungen von mehr als 40 Behörden seien notwendig gewesen, ehe die 120 Profis aus 20 Teams nun die 748 Kilometer lange Strecke durch vier Bundesländer unter die dünnen Reifen nehmen können.

Es wird auf Sekunden ankommen

Ein Aufwand, den nur professionelle, das ganze Jahr über am Event arbeitende Veranstalter stemmen können. Vereine und Ehrenamtliche stoßen schon an Kapazitätsgrenzen, wenn sie kleine lokale Rennen organisieren wollen. In Villingen-Schwenningen, Zielort der Königsetappe am Samstag, kann nun der örtliche RC 1886 Villingen am Tag nach der Ankunft des Profipelotons auf Teilen der Zielrunde ein Kriterium ausrichten.

Den Auftakt für die Profis bildet ein 2,9 Kilometer kurzer Prolog in der Schweinfurter Innenstadt. Dass es von Tag eins bis ins Finale am Sonntag auf jede Sekunde ankommen wird, war schon in den vergangenen fünf Ausgaben der Fall. Damit hebt sich die Deutschland Tour ab von der parallel stattfindenden Vuelta a España, mit der sie um die Aufmerksamkeit der Radsportfreunde konkurriert. Das diesjährige Profil begünstigt jedenfalls Tag für Tag Klassikerexperten. Ob auf dem Parcours nach Heilbronn am Donnerstag (176 Kilometer), der Fahrt nach Schwäbisch Gmünd am Freitag (174) oder den Wochenendaufgaben nach Villingen-Schwenningen und Saarbrücken.

Den Unterschied machen können die auf das Klassement zielenden Profis vor allem auf dem sehr langen Teilstück am Samstag, das auf 211 Kilometer 3000 Höhenmeter beinhaltet. Die Schlussetappe am Sonntag findet nach einem Transfer in die Pfalz von Annweiler am Trifels nach Saarbrücken (182 Kilometer) statt. ARD und ZDF übertragen täglich etwa zwei Stunden live.