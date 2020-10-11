|Batsman
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Prithvi Sau
c Krunal Pandya b Trent Boult
|4
|3
|1
|0
|133.33
|Shikhar Dhawan
Batting
|36
|30
|2
|1
|120.00
|Ajinkya Rahane
lbw b Krunal Pandya
|15
|15
|3
|0
|100.00
|Shreyas iyer*
Batting
|32
|23
|4
|0
|139.13
Extra Runs – (b 0, lb 0, w 3, nb 0, Penalty 0)
Current Run Rate – 7.60
Incoming batsmen – Marcus Stoinis, Alex Carey, Harshal Patel, Akshar Patel, Kagiso Rabada, Ravichandran Ashwin, Enrique Nortje
Wicket Fall – 4-1 (Prithvi Shaw 0.3), 24-2 (Ajinkya Rahane 4.2)
|Bowler
|O
|M
|R
|W
|ECON
|Trent Bolt
|2
|0
|12
|1
|6.00
|James pattinson
|3
|0
|37
|0
|12.33
|Jaspreet Bumrah*
|1.5
|0
|6
|0
|4.00
|Krunal Pandya
|2
|0
|14
|1
|7.00
|Kieran Pollard
|1
|0
|10
|0
|10.00
|Rahul Chahar
|2
|0
|11
|0
|5.50
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