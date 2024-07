„Erdrutschgefahr“ steht auf dem Schild am Ortseingang. Es verweist auf die Ampelanlage, die auf Rot springt, sobald die Überwachungskameras hoch oben in den Berghängen über dem Tal der Aare Alarm schlagen. Dass die Natur um sie herum Gefahren birgt, wissen die 250 Bewohner von Guttannen schon lange. Rund um das Dorf im Berner Oberland rauschen immer wieder Schneelawinen herab. Im Winter 1999 war die Gemeinde deshalb drei Wochen von der Außenwelt abgeschnitten.

In einem besonders gefährdeten Abschnitt zwischen dem Ortskern von Guttannen und dem Dorfteil Boden hat man die Kantonsstraße, die hoch zum Grimselpass und hinüber ins Wallis führt, mit einem zur Talseite offenen Tunnel gesichert. Doch diese sogenannte Galerie ist nicht für den Ernstfall gerüstet, auf den sich Guttannen inzwischen einzustellen hat: Murgänge. So heißen die zerstörerischen Geröll- und Steinlawinen, die an immer mehr Stellen in den Schweizer Alpen zu Tale krachen.

Im Misoxtal südlich des San-Bernardino-Passes traten jüngst die Flüsse über die Ufer; mehrere Personen starben in einem Murgang. Starkregen und Gerölllawinen richteten Verwüstungen im Wallis und im Tessin an. Drei Rentnerinnen aus Baden-Württemberg kamen in einem Erdrutsch ums Leben, der ihre Ferienhütte in einem Seitental des Tessiner Maggiatals zerstörte. Dort rissen die Fluten eine Brücke nieder und kappten so die Verbindung zum oberen Teil des Tals. Die Armee musste mit Hubschraubern anrücken und brachte mehr als 400 Bewohner in Sicherheit. Im Walliser Saastal halfen Hunderte Soldaten, Schutt und Schlamm aus überfluteten Häusern und von den Straßen zu schaufeln. Die Rhone trat über die Ufer und überschwemmte Kläranlagen und Industriebetriebe.

Mehr Extremwetterereignisse durch Klimawandel

Die übliche Reaktion nach solchen Katastrophen ist, die Gegenden wiederherzurichten. Häuser werden renoviert oder neu gebaut, Straßen wieder hergestellt, neue Schutzvorkehrungen errichtet. Zu besichtigen ist das etwa im deutschen Ahrtal. In der Schweiz aber stellt man sich zunehmend auch die bange Frage, ob es stark betroffene Täler verloren zu geben gilt – zumal mit dem Klimawandel die Extremwetterereignisse noch häufiger werden sollen.

Zumindest einzelne Siedlungen werde man wegen der wachsenden Gefahren eines Tages aufgeben müssen. Das sagt Lukas Rühli, Forschungsleiter der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse. Entschieden werde das, wie in der dezentral und föderal verfassten Schweiz üblich, nicht zentral in Bern, sondern in den betroffenen Kantonen und Gemeinden. Dort müsse man sich trauen, die Kosten-Nutzen-Frage zu stellen, sagt Rühli: „Bei kleinen Siedlungen mit weniger als 100 Einwohnern lässt sich nicht jede Schutzmaßnahme politisch durchsetzen. Das wird den Trend zur Abwanderung aus entlegenen Bergtälern zusätzlich beschleunigen.“ Auch Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der Universität für Bodenkultur in Wien, erwartet, dass es exponierte Alpentäler bis zum Ende des Jahrhunderts wenigstens teilweise aufzugeben gilt. „Die Infrastruktur wird dort öfter zerstört werden, als man sie wieder aufbauen kann“, schreibt Steurer auf der Plattform X.

Andere nennen es eine „verkürzte und zynische Sicht“, jetzt die Aufgabe ganzer Täler ins Spiel zu bringen. Dazu gehört Carmelia Maissen, die Präsidentin der Gebirgskantone. Außer Acht werde gelassen, dass die Berggebiete als Erholungsraum, Wasserstromlieferant und Transitregion wichtige Leistungen für das ganze Land erbrächten. Gefragt, ob es einen Kipppunkt gebe, von dem an es sich nicht mehr lohne, zerstörte Bauten und Straßen nach jedem Erdrutsch wiederherzustellen, sagte Maissen der „Neuen Zürcher Zeitung“: „Wir sind ein reiches Land, wir können uns das leisten.“ Sie gab sich überzeugt: „Wir werden sicher keine ganzen Täler aufgeben.“

„Es handelt sich um lokale Ereignisse“

Rolf Weingartner rät zu einer moderaten, differenzierten Sicht. „Wer den Eindruck hat, der gesamte Alpenraum sei ein Katastrophengebiet, liegt falsch“, sagt der emeritierte Professor für Hydrologie am Geographischen Institut der Universität Bern: „Es handelt sich um lokale Ereignisse.“ Es gehe jetzt nicht darum, ganze Bergtäler zu entvölkern, sondern einzelne, eng umrissene Standorte zu identifizieren, die besonders gefährdet sind. Schutzmaßnahmen dienten oft nicht nur dem Verbleib der Bewohner eines Ortes, betont der Hydrologe, sondern auch der Erhaltung wichtiger Verbindungsstraßen und Bahntrassen, die sonst verlagert oder untertunnelt werden müssten. Das sei teuer.

Der Anpassung an die Extremwetter wird man nicht entgehen können. „Durch die Erderwärmung intensiviert sich das ganze Geschehen: Je wärmer es ist, umso extremer werden die Niederschläge“, warnt Weingartner. Das ist zunächst einmal Physik: Eine um ein Grad erhöhte Temperatur lässt die Niederschlagsmengen um 7 Prozent nach oben schnellen, weil wärmere Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann. Zudem nimmt die Intensität der Niederschläge zu. Seit Jahren schiebt die Nullgradgrenze sich nach oben. Immer mehr Niederschlag fällt in den Bergen nicht als (zunächst liegen bleibender) Schnee, sondern als (sofort abfließender) Regen. Trifft dieser Regen, wie jetzt im Wallis und im Tessin, auf stark gesättigte Böden, die kein Wasser mehr aufnehmen können, ergießt er sich mit voller Kraft in kürzester Zeit in die Täler.

Zugleich taut in höheren Lagen der Permafrost. Dadurch sind die Böden instabiler als früher. Sie verschieben sich und rutschen unter dem Druck bergab. Die Energie und Zerstörungskraft dieser Murgänge ist umso größer, je steiler das Gelände ist. Die Schwerkraft lässt harmlos vor sich hin plätschernde Bäche binnen Minuten zu gewaltigen Geröllströmen anschwellen, die alles mitreißen, was sich ihnen in den Weg stellt – Häuser, Brücken oder Straßen.

In Guttannen hat man bereits Konsequenzen gezogen und sich für einen behutsamen Rückbau der Ortschaft entschieden. Das könnte zum Vorbild für die anderen Regionen in der Schweiz werden, die von schweren Unwettern heimgesucht worden sind. Die Behörden hatten zunächst überlegt, den gesamten betroffenen Ortsteil zu evakuieren. Doch nun geht man schrittweise vor: Je nach Höhen- und Gefahrenlage trifft es über die Jahre einzelne Häuser und Höfe, die aufgegeben und abgerissen werden. Im Dorf herrsche keine Katastrophenstimmung, sagt Daniel Bürki, der in der Gemeinde für den Hochwasserschutz zuständig ist. „Wir Guttanner sind uns bewusst, dass wir uns anpassen müssen.“

Das Drama ging dort 2009 los. Seither produziert das bröselnde Ritzlihorn, der 3277 Meter hohe Hausberg von Guttannen, Jahr für Jahr Unmengen an Geröll. Wie viel, lässt sich während einer Ortsbegehung mit Bürki erahnen. Er führt den Besucher zu einer Stelle der Aare, an der das einst schmale Flussbett sich durch all den heruntergerutschten Schutt auf fast 60 Meter verbreitert und um bis zu 30 Meter erhöht hat. So gerieten Häuser, die einst noch in sicherer Entfernung von möglichen Hochwasserfluten standen, unmittelbar ans Ufer der Aare und in größte Gefahr. Rund 1,3 Millionen Kubikmeter „Guffer“, wie Bürki das Geröllmaterial nennt, haben sich hier im Flussbett gesammelt. Fachleute schätzen, dass sich dort in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch einmal die gleiche Menge anhäufen dürfte.

Bürki zeigt auf eine 200 Meter entfernte Uferstelle, an der die graue Steinflut sich reibt: „Da oben standen ein Wohnhaus und eine Scheune. Die mussten wir bereits abreißen.“ Für die Bewohner sei das sehr hart gewesen. Aber wenn das Geröll immer näher komme, das während eines Murgangs zum Teil in haushohen Brocken herunter donnere, könne man irgendwann nicht mehr schlafen. Dann wachse die Einsicht, dass es Zeit sei, zu gehen. Ein paar Meter flussabwärts steht ein schmuckes altes Holzhaus leer. Die betagte Bewohnerin musste ihr Zuhause jüngst schweren Herzens räumen. Für den Verlust ihrer Immobilie wurde sie von der im Kanton Bern obligatorischen Gebäudeversicherung entschädigt.

„Der Alpenraum wird labiler“

Inzwischen sind von den Extremereignissen in der Schweiz auch Gebiete in Mitleidenschaft gezogen, die anders als Guttannen bisher nicht betroffen gewesen seien. „Der Alpenraum wird labiler“, sagt der Hydrologe Weingartner. „Die Frage ist: Wie gehen wir damit um?“ Es bedürfe eines ganz neuen Ansatzes. Man müsse jetzt schauen, wofür die unterschiedlichen Bergregionen sich jeweils am besten eigneten. Die einen könnten sich noch stärker als Standort für Wasserkraft- oder Solaranlagen profilieren, die anderen als Rückzugsort für hitzegeplagte Städter punkten.

Extreme Wetterereignisse hat es in den Schweizer Alpen immer schon gegeben. Ihretwegen steckt der Staat schon seit dem 19. Jahrhundert viel Geld in den Hochwasserschutz. Auslöser war die Hochwasserkatastrophe im Jahr 1868, die mehr als 50 Menschen das Leben kostete. Wie in den vergangenen Wochen drückte auch damals feuchte Luft vom Mittelmeer in die Alpen und regnete über Graubünden und dem Wallis ab.

In jüngerer Zeit hat die Zahl der Ex­tremwetterereignisse stark zugenommen. Die Schäden sind in diesem Jahr besonders groß: Allein die versicherten Schäden an Gebäuden und Hausrat werden auf bis zu 200 Millionen Schweizer Franken geschätzt. In den allermeisten Kantonen sind Hauseigentümer gesetzlich verpflichtet, sich gegen Elementarschäden zu versichern. Bei großen Unwetterkatastrophen kommt es zu einem solidarischen Schadensausgleich zwischen den Versicherern, damit keiner von ihnen dadurch finanziell in die Bredouille gerät.

Ein Fünftel der Schweizer lebt in gefährdeten Gebieten

Unklar ist noch, wie groß die Schäden an der Infrastruktur sind. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) schätzt, dass der Gesamtschaden den im schlimmen Unwetterjahr 2005 erreichten Spitzenwert von 3,3 Milliarden Franken nicht übertreffen wird. Von 1972 bis 2023 verursachten Hochwasser, Murgänge und Bergstürze Schäden von fast 16 Milliarden Franken. Rund 1,8 Millionen Menschen, also ein Fünftel der Schweizer Bevölkerung, leben in überschwemmungsgefährdeten Gebieten. Dort befinden sich laut BAFU 30 Prozent aller Arbeitsplätze und 25 Prozent der Immobilienwerte.

Dem Schweizer Hochwasserschutz schreibt Weingartner insgesamt ein „sehr hohes Niveau“ zu. Aber er kritisiert, dass die zugrundeliegenden Gefahrenkarten nur alle paar Jahre überarbeitet werden und einen (veralteten) Ist-Zustand abbilden, statt vorausschauend auch künftige Klimaszenarien zu berücksichtigen.

In der Schweiz sind die Kantone gesetzlich verpflichtet, alle Gebiete zu kennzeichnen, die von Hochwasser oder Lawinen betroffen sein könnten. In der roten Zone (erhebliche Gefährdung) herrscht Bauverbot. In der blauen Zone (mittlere Gefährdung) darf nur mit Auflagen gebaut werden. Der Zwang, sein Haus mit bestimmten baulichen Maßnahmen gegen Hochwasser zu sichern, gilt nur für Neubauten und nicht für bestehende Immobilien, die das Gros der Gebäude in den blauen Zonen ausmachen. Weingartner hält das für eine gefährliche Regulierungslücke, zumal im Zuge der Klimaerwärmung immer mehr gelbe Zonen (geringe Gefährdung) blau werden dürften.