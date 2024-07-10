Head of Odessa OVA Kiper: Port infrastructure damaged in city
In Odessa, as a result of a missile strike, port infrastructure facilities were damaged. This was reported in Telegram The head of the Odessa Regional Military Administration (OVA) Oleg Kiper reports.
“Warehouses, trucks, and a motor ship were damaged by debris,” the publication says.
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