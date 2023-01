1 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH

(FRA) MATHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 45H 03′ 15” 2 (FRA) SEBASTIEN LOEB

(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME + 01H 20′ 49” 3 (BRA) LUCAS MORAES

(DEU) TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING + 01H 38′ 31” 4 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS

(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING + 02H 31′ 12” 5 (ZAF) HENK LATEGAN

(ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING + 02H 36′ 23” 6 (CZE) MARTIN PROKOP

(CZE) VIKTOR CHYTKA ORLEN PETROL TEAM + 03H 40′ 44” 7 (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI

(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS OVERDRIVE RACING + 04H 27′ 09” 8 (CHN) WEI HAN

(CHN) BUT THEM HANWEI MOTORSPORT TEAM + 04H 29′ 21” 9 (ARG) SEBASTIAN HALPERN

(ARG) BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM + 04H 42′ 38” 10 (FRA) GUERLAIN CHICHERIT

(FRA) ALEX WINOCQ GCK MOTORSPORT + 05H 22′ 10” 11 (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE

(FRA) VALENTIN SARREAUD MD RALLYE SPORT + 05H 42′ 32” 12 (FRA) MATHIEU SERRADORI

(FRA) LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM + 06H 28′ 12” 13 (FRA) PIERRE LACHAUME

(BEL) FRANCOIS BEGUIN MD RALLYE SPORT + 06H 41′ 17” 14 (SWE) MATTIAS EKSTROM

(SWE) EMIL BERGKVIST AUDI SPORTS TEAM + 06H 51′ 00” 15 (USA) AUSTIN JONES

(BRA) GUSTAVO GUGELMIN RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA BY BFG + 06H 52′ 38” 16 (CHN) GUOYU ZHANG

(FRA) JEAN-PIERRE GARCIN BAIC ORV + 07H 05′ 48” 17 (ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI

(NOR) OLA FLOENE X-RAID MINI JCW TEAM + 07H 10′ 29” 18 (POL) JAKUB PRZYGONSKI

(ESP) ARMAND MONLEON X-RAID MINI JCW TEAM + 07H 28′ 50” 19 (FRA) PASCAL THOMASSE

(FRA) GÉRARD DUBUY MD RALLYE SPORT + 07H 41′ 56” 20 (USA) SETH QUINTERO

(DEU) DENNIS ZENZ RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA BY BFG + 07H 44′ 43” 21 (FRA) JÉRÔME PÉLICHET

(FRA) PASCAL LARROQUE RAIDLYNX + 07H 52′ 15” 22 (POL) ERYK GOCZAL

(ESP) ORIOL MENA ENERGYLANDIA RALLY TEAM + 08H 06′ 59” 23 (LTU) ROKAS BACIUSKA

(ESP) ORIOL VIDAL MONTIJANO RED BULL CAN-AM FACTORY TEAM + 08H 23′ 43” 24 (POL) MAREK GOCZAL

(POL) MACIEJ MARTON ENERGYLANDIA RALLY TEAM + 08H 25′ 14” 25 (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS

(FRA) FRANCOIS CAZALET GRALLYTEAM + 08H 28′ 20” 26 (FRA) LUDOVIC GHERARDI

(FRA) FRANÇOIS BORSOTTO MD RALLYE SPORT + 08H 39′ 01” 27 (KGZ) DENIS KROTOV KONSTANTIN ZHILTSOV X-RAID MINI JCW TEAM + 08H 42′ 16” 28 (ARG) JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI (ARG) PEDRO GONZALO RINALDI SOUTH RACING CAN-AM + 09H 13′ 59” 29 (FRA) ROMAIN DUMAS

(FRA) MAX DELFINO REBELLION RACING + 09H 46′ 26” 30 (ESP) CRISTINA GUTIERREZ HERRERO (ESP) PABLO MORENO HUETE RED BULL CAN-AM FACTORY TEAM + 09H 48′ 58” 31 (CHL) FRANCISCO LOPEZ CONTARDO (CHL) JUAN PABLO LATRACH VINAGRE RED BULL CAN-AM FACTORY TEAM + 09H 52′ 26” 32 (ESP) CARLOS CHECA

(ESP) MARC SOLA TERRADELLAS ASTARA TEAM + 09H 52′ 28” 33 (ESP) GERARD FARRES GUELL

(ESP) DIEGO ORTEGA GIL SOUTH RACING CAN-AM + 09H 56′ 17” 34 (ESP) ISIDRE ESTEVE PUJOL

(ESP) JOSÉ MARIA VILLALOBOS VALCARCEL REPSOL TOYOTA RALLY TEAM + 10H 39′ 35” 35 (SAU) SALEH ALSAIF

(PRT) JOAO PEDRO VITORIA KING BLACK HORSE TEAM + 11H 06′ 46” 36 (BRA) BRUNO CONTI DE OLIVEIRA

(PRT) PEDRO BIANCHI PRATA SOUTH RACING CAN-AM + 11H 09′ 20” 37 (ZAF) EBENHAEZER BASSON

(ZAF) BERTUS LEANDER PIENAAR GRALLYTEAM + 11H 46′ 44” 38 (POL) MICHAL GOCZAL

(POL) SZYMON GOSPODARCZYK ENERGYLANDIA RALLY TEAM + 12H 09′ 38” 39 (ECU) SEBASTIAN GUAYASAMIN

(ARG) RICARDO ADRIAN TORLASCHI SOUTH RACING CAN-AM + 12H 54′ 33” 40 (ESP) PAU NAVARRO

(FRA) MICHAEL METGE FN SPEED TEAM + 12H 57′ 59” 41 (FRA) JEAN REMY BERGOUNHE

(FRA) LIONEL COSTES MD RALLYE SPORT + 13H 01′ 50” 42 (NLD) HANS WEIJS

(NLD) RUDOLF MEIJER ARCANE RACING + 13H 05′ 43” 43 (ESP) SANTIAGO NAVARRO

(FRA) ADRIEN METGE FN SPEED TEAM + 13H 27′ 25” 44 (CHL) IGNACIO CASALE

(CHL) ALVARO LEON X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM + 13H 46′ 05” 45 (FRA) FLORENT VAYSSADE

(FRA) NICOLAS REY SEBASTIEN LOEB RACING – BARDAHL TEAM + 14H 18′ 43” 46 (EAST) TOOMAS TRIISA

(EAST) MART MEERU RALLY RAID ESTONIA + 14H 25′ 37” 47 (AUS) MOLLY TAYLOR

(USA) ANDREW SHORT SOUTH RACING CAN-AM + 14H 35′ 21” 48 (FRA) ERIC ABEL

(FRA) SERGE GOUNON TEAM BBR / POLE POSITION 77 + 14H 57′ 38” 49 (FRA) JEAN PIERRE STRUGO

(FRA) CHRISTOPHE CRESPO MD RALLYE SPORT + 15H 16′ 27” 50 (CHN) ZI YUNLIANG

(CHN) SHA HE BAIC ORV + 15H 24′ 38” 51 (NLD) PAUL SPIERINGS

(NLD) JAN PIETER VAN DER STELT DAKARTEAM SPIERINGS + 15H 36′ 17” 52 (DEU) DANIEL SCHRÖDER

(ZAF) RYAN BLAND PS LASER + 15H 44′ 32” 53 (PRY) ANDREA LAFARJA

(FOR) ASHLEY GARCIA CHAVEZ OVERDRIVE RACING + 15H 50′ 30” 54 (NLD) GERT-JAN VAN DER VALK

(NLD) BRANCH DE LANGE SOUTH RACING CAN-AM + 15H 52′ 56” 55 (ARG) PATO SILVA

(FRA) XAVIER FLICK FN SPEED TEAM + 16H 04′ 20” 56 (WHAT) ALEXANDRE PESCI

(CHE) STEPHAN KUHNI REBELLION RACING + 16H 54′ 36” 57 (CZE) JOSEF MACHACEK

(CZE) DAVID SCHOVANEK BUGGYRA ZM ACADEMY + 16H 58′ 39” 58 (AUT) NICOLAS BRABECK-LETMATHE (FRA) BRICE ALOTH TEAM CASTEU + 17H 27′ 44” 59 (PRT) RICARDO POREM

(ARG) AGUSTO SANZ X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM + 17H 39′ 19” 60 (LTU) TOMAS JANCYS

(LTU) IRMANTAS BRAZIUNAS JANCYS + 17H 50′ 34” 61 (ZAF) GEOFF MINNITT

(ZAF) GERHARD SNYMAN SOUTH RACING CAN-AM + 17H 54′ 52” 62 (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT

(FRA) MARTIN BONNET SEBASTIEN LOEB RACING – BARDAHL TEAM + 18H 02′ 18” 63 (NLD) ANJA VAN LOON

(UKR) DMYTRO TSYRO SOUTH RACING CAN-AM + 18H 26′ 15” 64 (CHN) PO TIAN

(CHN) DU XUANYI HANWEI MOTORSPORT TEAM + 18H 35′ 54” 65 (ESP) LAIA SANZ

(ITA) MAURIZIO GERINI ASTARA TEAM + 19H 18′ 39” 66 (FRA) CHRISTOPHE CRESP

(FRA) JEAN BRUCY MMP + 19H 24′ 42” 67 (FRA) STEPHANE CONSANI

(FRA) THIBAULT JEAN DE LA HAYE MMP + 19H 57′ 47” 68 (FRA) JEAN-LUC CECCALDI-PISSON (FRA) CEDRIC DUPLE JLCRACING + 20H 36′ 59” 69 (NLD) JEFFREY OTTEN

(NLD) MARCO BOUMAN GAIA-MOTORSPORTS + 22H 01′ 04” 70 (ESP) JOAN FONT

(ESP) THEMIS LOPEZ FN SPEED TEAM + 23H 26′ 14” 71 (QAT) AHMED ALKUWARI FAHAD

(ITA) MANUEL LUCCHESE X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM + 23H 56′ 59” 72 (GBR) THOMAS BELL

(ZAF) GERHARD SCHUTTE RED-LINED TBR + 24H 05′ 57” 73 (SAU) YASIR SEAIDAN

(ARE) ALEXEY KUZMICH SOUTH RACING CAN-AM + 25H 23′ 31” 74 (ZAF) BRIAN BARAGWANATH

(ZAF) LEONARD CREMER CENTURY RACING FACTORY TEAM + 25H 32′ 17” 75 (FRA) CLAUDE FOURNIER

(FRA) ARNOLD BRUCY TEAM BBR / POLE POSITION 77 + 26H 22′ 00” 76 (NLD)MAIK WILLEMS

(NLD) ROBERT VAN PELT BASTION HOTELS DAKAR TEAM + 26H 27′ 18” 77 (FRA) JEAN – PASCAL BESSON

(FRA) DELPHINE DOLPHIN MMP + 26H 55′ 46” 78 (ECU) BRAD SALAZAR

(ARG) EUGENIO ARRIETA FN SPEED TEAM + 27H 37′ 44” 79 (ESP) XAVIER FOJ

(ESP) ANTONIO ANGULO FOJ MOTORSPORT + 28H 26′ 23” 80 (NLD) DAVE KLAASSEN

(NLD) TESSA ROOTH DAKLAPACK RALLY SPORT + 29H 23′ 03” 81 (FRA) BENJAMIN LATTARD

(FRA) PATRICK JIMBERT MMP + 33H 58′ 44” 82 (USA) MITCHELL GUTHRIE

(USA) KELLON WALCH RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA BY BFG + 34H 50′ 46” 83 (SAU) MASHAEL ALOBAIDAN

(ITA) PAOLO CECI SOUTH RACING CAN-AM + 35H 39′ 06” 84 (COL) ANTONIO MARMOLEJO

(ARG) ARIEL JATON SOUTH RACING CAN-AM + 36H 24′ 19” 85 (FRA) FREDERIC CHESNEAU

(FRA) STEPHANE CHESNEAU FS 21 + 36H 24′ 55” 86 (SAU) YAZEED AL RAJHI

(DEU) DIRK VON ZITZEWITZ OVERDRIVE RACING + 36H 52′ 15” 87 (ARG) NICOLAS CAVIGLIASSO

(ARG) VALENTINA PERTEGARINI CAVIGLISSIO + 37H 10′ 09” 88 (COL) JAVIER VELEZ

(COL) MATEO MORENO KRISTIANSEN FN SPEED TEAM + 38H 59′ 59” 89 (ARG) RAMON NUNEZ

(ARG) MAURO ESTEBAN LIPEZ SODICARS RACING + 40H 13′ 38” 90 (JPN) SHINSUKE UMEDA

(ARG) FACUNDO JATON XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM + 40H 14′ 50” 91 (CHL) LUIS DIAZ

(CHL) STANLEY SHERRINGTON FN SPEED TEAM + 40H 41′ 00” ninety two (PRT) HELDER RODRIGUES

(PRT) GONCALO REIS SOUTH RACING CAN-AM + 42H 10′ 57” 93 (UAA) DANIA AKEEL

(URY) SERGIO LAFUENTE SOUTH RACING CAN-AM + 42H 36′ 07” 94 (BRA) RODRIGO LUPPI DE OLIVEIRA (BRA) MAYKEL JUSTO SOUTH RACING CAN-AM + 42H 47′ 56” 95 (FRA) JOSE CASTAN

(FRA) JEAN-FRANCOIS PALISSIER RM SPORT + 43H 24′ 12” 96 (FRA) JEAN-PHILIPPE BEZIAT

(FRA) VINCENT ALBIRA MD RALLYE SPORT + 45H 47′ 19” 97 (ITA) PIETRO CINOTTO

(ITA) ALBERTO BERTOLDI XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM + 46H 30′ 02” 98 (ARG) DAVID ZILLE

(ARG) SEBASTIAN CESANA SOUTH RACING CAN-AM + 46H 58′ 03” 99 (FRA) ANTOINE MEO

(FRA) FABIEN PLANET PH-SPORT TEAM + 48H 25′ 14” 100 (FRA) HUGUES MOILET

(BEL) OLIVIER IMSCHOOT OFF ROAD CONCEPT + 49H 32′ 01” 101 (ESP) OSCAR RAL VERDU

(ESP) CARLOS JIMENEZ VALLS BUGGY MASTERS TEAM + 49H 41′ 46” 102 (BRA) PAMELA BOZZANO

(BRA) CARLOS SACHS TEAM BBR / POLE POSITION 77 + 52H 06′ 01” 103 (BRA) CHRISTIAN BATISTA

(ESP) FAUSTO MOTA SOUTH RACING CAN-AM + 53H 44′ 25” 104 (SYC) ALIYYAH KOLOC

(FRA) STEPHANE DUPLE BUGGYRA ZM ACADEMY + 53H 44′ 44” 105 (BRA) ENIO BOZZANO JUNIOR

(BRA) LUCIANO GOMES TEAM BBR / POLE POSITION 77 + 53H 54′ 22” 106 (NLD) RONALD VAN LOON

(NLD) ERIK LEMMEN OASE MOTORSPORT + 59H 06′ 17” 107 (FRA) RONALD LOW

(FRA) JEAN MICHEL POLATO TOYOTA CAR BODY + 62H 36′ 27” 108 (JPN) AKIRA MIURA

(FRA) LAURENT LICHTLEUCHTER TOYOTA CAR BODY + 69H 45′ 53” 109 (ITA) FERDINANDO BRACHETTI PERETTI (ITA) MATTEO CASUCCIO XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM + 70H 42′ 52” 110 (ESP) PEDRO MANUEL PEÑATE MUÑOZ (ESP) ROSA ROMERO FONT TH-TRUCKS CANARIAS TEAM + 70H 50′ 29” 111 (ITA) CAMELIA LIPAROTI

(ESP) XAVIER BLANCO GARCIA X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM + 71H 38′ 43” 112 (FRA) YANNICK PANAGIOTIS

(FRA) VALÉRIE PANAGIOTIS TEAM FJ + 71H 54′ 25” 113 (NLD) TIM CORONEL

(NLD) TOM CORONEL CORONEL DAKAR TEAM + 76H 05′ 05” 114 (LTU) GINTAS PETRUS

(PRT) JOSE MARQUES PETRUS RACING + 76H 16′ 15” 115 (FRA) BENOIT LEPIETRE

(FRA) PETER SERRA MY X RACING + 82H 30′ 57” 116 (FRA) JEAN-CLAUDE PLA

(FRA) CYRIL PLA XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM + 85H 48′ 40” 117 (URY) PATRICIA PITA GAGO

(ARG) RUBEN GARCIA PRORACING COMPETITION RALLY AND SERVICES + 88H 03′ 15” 118 (MOZ) PAULO OLIVEIRA

(PRT) MIGUEL ALBERTY MOZAMBIQUE 2023 + 89H 04′ 03” 119 (ESP) CARLOS VENTO SANCHEZ

(ESP) CARLOS RUIZ MORENO PATRIOTS RACING TEAM + 106H 56′ 47” 120 (FRA) ROGER AUDAS

(FRA) PATRICK PROT SODICARS RACING + 112H 39′ 16” 121 (FRA) CHRISTOPHE BAILLET

(FRA) JEAN-LOUIS SIMON HERBETH MMP + 113H 57′ 42” 122 (PRT) JOÃO FERREIRA (PRT) FILIPE PALMEIRO X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM + 130H 47′ 18” 123 (CHL) LUCAS DEL RIO

(ARG) BRUNO JACOMY SOUTH RACING CAN-AM + 151H 16′ 04”



#Dakar #results #final #standings