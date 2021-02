Se puede decir que las más modernas concepciones de la Bioética y de la Justicia de los últimos veinte años están dando paso a un nuevo paradigma global en términos temporales. Ello trae consigo que, partiendo de una propuesta de responsabilidad global a favor de la vida, pasan a ser consideradas las generaciones presentes, pasadas y futuras e incluso los animales y las plantas… Puede afirmarse, entonces, que las más recientes concepciones de la Bioética y de la Justicia, al tomar en consideración a las generaciones futuras, están retrotrayendo el debate sobre la vida.

Blanca Soro es investigadora principal del grupo ‘Bio-Derecho Ambiental: Derecho, Ética y Ciencia’ de la Universidad de Murcia y directora adjunta del Centro de Estudios de Bioderecho, Ética y Salud (CEBES). Asegura que en el ámbito del Derecho, no obstante, «la dimensión temporal de los derechos y de su vulneración aún no ha sido resuelta satisfactoriamente. Así, por ejemplo, la contaminación ambiental histórica, que en la mayoría de los casos se produjo al amparo de los ordenamientos jurídicos vigentes en el momento de su producción, constituye un legado para las generaciones futuras que éstas tendrán que soportar en su presente».

Pone como ejemplo el caso de Portmán o el Mar Menor y señala que «las respuestas jurídicas, en este sentido, tienden a flexibilizar el principio de reparación integral, introduciendo un amplio margen de discrecionalidad a los poderes públicos a la hora de abordar las soluciones que demanda la tutela de intereses relevantes como la salud pública, la seguridad alimentaria, la salud de las personas, la indemnidad del ambiente y del patrimonio cultural, entre otros, cuando lo que se comprometen son derechos de las generaciones venideras».

En palabras de la investigadora de la UMU: «Si ya es difícil garantizar los derechos de las generaciones presentes, más complejo aún se torna garantizar de forma efectiva los derechos de las generaciones futuras». Por todo ello, se está trabajando en una nueva concepción que incorpore la variable temporal a la Justicia y al Derecho, lo cual permite entroncar con la disciplina del Bioderecho que, aún con perfiles difusos, se erige como disciplina jurídica sobre las ciencias de la vida que comprende las implicaciones éticas de la protección de la vida en toda su dimensión temporal.

Blanca Soro opina que «el cortoplacismo generalizado nos ha llevado a una miopía que no nos ha deja observar más allá. Pero ahora, existen gafas y podemos ver un horizonte desolador».

Recuerda que Ramón Martín Mateo, padre del Derecho Ambiental español, decía en su ‘Revolución ambiental pendiente’, que no más allá de dos generaciones –y va acercándose ya el momento– el Derecho ambiental predominaría incluso sobre la perspectiva individualista de los derechos humanos. Y añadía, que el más novedoso rasgo del Derecho Ambiental es el cambio de sujeto, no tanto pensando en el reconocimiento de derechos a la naturaleza, como sostienen algunas teorías que están teniendo bastante predicamento en la actualidad, sino en el sentido de que los protagonistas del Derecho Ambiental aún no han nacido y puede que no lo hagan nunca si alteramos sustancialmente la biosfera.

En su trabajo, el grupo de Soro se pregunta si la preocupación por las futuras generaciones debe penetrar, no solo en el derecho público (por ejemplo, en las Leyes de cambio climático), sino también en el derecho civil, inspirándonos en la doctrina del perjuicio ecológico francés.

Durante los últimos tres años, la profesora de la Universidad de Murcia, ha dirigido el proyecto ‘Bioderecho ambiental y protección de la vulnerabilidad: hacia un nuevo marco jurídico’ perteneciente al programa estatal de I+D+I, coordinado por la UMU y en el que participan las Universidades de Sevilla y la Pública de Navarra, así como investigadores extranjeros de las Universidades Lyon III, París I Panthéon-Sorbonne, Lille y Campania Luigi Vanvitelli de Nápoles, que son un referente en la temática abordada.

El estudio, que acaba de ser publicado en un libro colectivo en la Editorial Tirant lo Blanch, fue el protagonista de la intervención de Soro durante el Congreso Internacional ‘Vulnerabilidad ambiental y vulnerabilidad climática en tiempos de emergencia’ que se celebró telemáticamente el pasado mes de octubre desde la UMU.

Bajo el título ‘Reinterpretando el principio ‘alterum non laedere’. ¿Derechos de las futuras generaciones y derechos de la naturaleza?’ sus palabras sirvieron para compartir algunas reflexiones sobre la eventual reinterpretación de un clásico principio formulado por Ulpiano, el principio ‘alterum non laedere’ (no dañar al otro), en relación con los daños ambientales, a partir de los avances en el reconocimiento de los derechos de las futuras generaciones, reflexionando sobre su alcance en relación con los diversos sistemas de responsabilidad ambiental vigentes en España.

Como ella explica, «se trataba de determinar, por un lado, si la vulnerabilidad de los ecosistemas, incluido el individuo, es una circunstancia que debe agravar la diligencia debida en el cuidado del medio ambiente, lo cual, desde luego, repercutirá sobre los sistemas de responsabilidad, independientemente de su corte objetivo o subjetivo. Y, en segundo término, si el reconocimiento de eventuales derechos a las futuras generaciones ampliaría el espectro del principio ‘alterum non laedere’ en relación con los sistemas de responsabilidad ambiental vigentes».

Por lo que se refiere a la primera de las cuestiones apuntadas, el grupo de investigación concluye que la vulnerabilidad como disposición a la lesión incrementa el riesgo y debe ser tenida en cuenta por el Derecho Ambiental y debe implicar respuestas proporcionales, precautorias y privilegiadas en términos de Justicia Ambiental. Advierte, pues, la necesidad de un nuevo enfoque jurídico integral del tratamiento jurídico de la vulnerabilidad, que debe vincular a los poderes públicos a la hora de ofrecer respuestas normativas cuando el factor espacial (proximidad a focos de contaminación) o temporal en razón de edad, especiales características físicas del individuo o una combinación de estas circunstancias, se encuentre en el origen o en el agravamiento sustancial de la vulnerabilidad; o bien cuando los elementos del medio ambiente o los ecosistemas se encuentren en una situación de vulnerabilidad, ya sea como consecuencia de su evolución natural o bien generada y/o agravada por la acción humana.

Como dice Soro, «este enfoque integral debe superar el tratamiento disperso, sectorial, heterogéneo y, en ocasiones, improvisado de la vulnerabilidad, tanto por parte de las distintas disciplinas jurídicas, pero sobre todo, por lo que aquí respecta, por la normativa específica que afecta a los tradicionalmente identificados como sectores vulnerables de la población o elementos del medio ambiente y ecosistemas vulnerables».

Por lo que se refiere a la segunda pregunta apuntada, el equipo ha determinado que el paulatino reconocimiento, con sus matices, de eventuales derechos a las futuras generaciones, amplía el espectro del principio ‘alterum non laedere’ y abre algunas posibilidades de ampliar el ámbito de aplicación del art. 1902 del CC, según el cual «el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado». Ello ha supuesto postular una ambientalización del art. 1902 del Código Civil, como lo haría Francia, con la reforma ambiental de la responsabilidad civil en 2016, comprendiendo en el ámbito de la responsabilidad civil la vulneración del derecho subjetivo de las futuras generaciones a un bienestar ambiental.