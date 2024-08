VW, das war schon immer ein Symbol von nationaler Bedeutung, ein Mythos und eine Ikone, aber auch eine Bühne für Machtkämpfe und Dramen, wie es sie nur in Wolfsburg gibt. Gerade spitzt sich die Lage in der ganzen Autoindustrie zu, VW bekommt zu spüren, dass die Nachfrage in Europa sinkt und Elektroautos nach dem Ende der Förderung zum Ladenhüter geworden sind. An Einschnitten führt jetzt kein Weg mehr vorbei. Gleichzeitig muss das Tempo in der Entwicklung neuer Modelle steigen, sonst geht der Konzern im Wettbewerb unter.

Zu lange haben das an VW beteiligte Land Niedersachsen und der Betriebsrat verhindert, dass in großem Stil Personal abgebaut wird. Mehr als 100.000 Mitarbeiter hat VW allein in Niedersachsen, rund um die Welt sind es 663.000. Die Werke, geplant zu Zeiten der VW-Granden Martin Winterkorn und Ferdinand Piëch, sind auf ein Wachstum ausgelegt, das nie eintrat. Noch immer klammern sich manche an die Hoffnung, dass der Automarkt anzieht und an Rekorde vor Corona anknüpft – eine Illusion. Viele Märkte sind gesättigt. Global steht die Branche vor einer Phase lang anhaltender Stagnation mit wachsendem Wettbewerb durch Anbieter aus China.

Probleme in der Stammmarke VW

Schon nach dem Dieselskandal im Jahr 2015 war klar, dass VW an deutschen Standorten Tausende von Stellen streichen muss. Doch passiert ist kaum etwas. Als Herbert Diess im Jahr 2021 einen neuen Anlauf nahm, gingen Land und Betriebsrat gegen den damaligen VW-Chef auf die Barrikaden. Probleme in der Software-Entwicklung für Autos der nächsten Generation wurden ihm zum Verhängnis. Die Aktionärsfamilien Porsche und Piëch jagten ihn vom Hof.

Auch sein Nachfolger Oliver Blume will durchgreifen, setzt aber stärker auf Partnerschaft mit der IG Metall, die bei VW so viel Macht hat wie in keinem anderen Unternehmen. Das hat den Betriebsfrieden gewahrt, aber alles gebremst. Jeder Krisenwelle laufen die Vorstände nun mit neuen Sparrunden hinterher, vor allem in der Stammmarke des Konzerns, VW. Ein Effizienzprogramm sollte bislang zehn Milliarden Euro Entlastung bringen. Mittlerweile sind weitere Kostensenkungen nötig geworden.

From one round of savings to the next: The current VW boss Oliver Blume EPA

Partial retirement, severance payments or a “perspective workshop” that helps employees find new jobs when their job is no longer available: that is far too little. In Germany, too, factories would have to close. But the VW law, which gives employee representatives a right of veto, makes it almost impossible. Only the Audi factory in Brussels is facing closure, a long overdue step.

Instead, the union in Germany is demanding a wage increase of seven percent, based on the demand for the collective agreement in the metal and electrical industry. It sounds like a mockery, because the group’s costs have recently risen in many places instead of falling. Rivals such as the European-American multi-brand group Stellantis are more efficient, not to mention manufacturers in China. After having left VW behind in the People’s Republic, they are also attacking Europe with electric cars. The Wolfsburg-based company can only counter them with a weak offer, such as the compact ID.3 or the city SUV ID.4. They are too expensive, also because of labor costs.

Hope for the model offensive

Not much can be expected from the supervisory board. It is said that Lower Saxony’s Prime Minister Stephan Weil (SPD) will soon retire after more than ten years in office and that he could appoint Economics Minister Olaf Lies as his successor. Family representatives Wolfgang Porsche and Hans Michel Piëch, 81 and 82 years old, seem to be more interested in the sports car manufacturer Porsche than in the parent company VW. Their confidant Blume runs both companies simultaneously. Criticism from small investors and funds about this dual role is growing. Not everything is going well at the profit-maker Porsche either.