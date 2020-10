La situation concernant l’évolution de l’épidémie de coronavirus en France est préoccupante. “C’est le reflet de la pression de l’épidémie sur le système de santé. Si on regarde par exemple ce qu’il s’est passé hier, avec les chiffres d’hier, on voit bien qu’il ya une tension importante ‘”, explique le docteur Damien Mascret sur le plateau du 13 Heures. Le taux de cas de Covid en reanimation est de 31% à Paris, de 33% dans le Nord et de 48% dans les Bouches-du-Rhône…

Pour anticiper et voir ce qu’il va se passer dans les 15 jours ou trois semaines à venir, il faut regarder un autre indicateur. “Il faut regarder comment se répand l’épidémie parmi les personnes de plus de 60 ans (…) On peut voir qu’il ya des différences régionales. Dans les Hauts-de-France, on s’aperçoit que la dynamique hebdomadaire est en hausse. Donc ça signifie qu’il ya de plus en plus de soixantenaires contaminés, donc il y aura de plus en plus de patients en réanimation “, poursuit le médecin.

