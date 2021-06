Municipalities with the most active cases:

1.- Álvaro Obregón (Mexico City): 2,078

2.- Los Cabos (Baja California Sur): 1,548

3.- Center (Tabasco): 1,437

4.- Mérida (Tabasco): 1,437

5.- La Paz (Baja California): 911

Municipalities with the most accumulated cases:

1.- Iztapalapa (Mexico City): 107,635

2.- Álvaro Obregón (Mexico City): 89,783

3.- Gustavo A. Madero (Mexico City): 76,698

4.- Tlalpan (Mexico City): 67,418

5.- Puebla (Puebla): 54,882