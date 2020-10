Le port du masque dans l’entreprise est une obligation légale qui paraît bien respectée dans l’immense majorité des entreprises, comme le montre un sondage Odoxa pour Adviso Partners, Challenges et franceinfo, publié jeudi 8 octobre. Sur l’échantillon de 3,000 personnes, 68% déclarent qu’il est systématiquement porté pendant toute la période de présence dans le bureau. 26% affirment le porter, mais uniquement à certains moments comme lors des déplacements au sein de l’entreprise. Seuls 6% des interrogés admettent ne pas porter le masque du tout. Les secteurs du bâtiment, de l’agriculture-agroalimentaire et de l’information sont les moins bons élèves: ce sont les seuls domaines où 15% des salariés au moins ne portent pas leur masque.

Dans ce sondage, 78% des salariés interrogés louent l’attitude de leur collabour, pendant les six derniers mois et le confinement. Cette donnée est quasi stable comparée a celle d’une précédente étude, réalisée pendant le confinement. À cette époque, ils étaient 77%.

Par ailleurs, les 3,000 personnes de l’échantillon ont été interrogées sur le télétravail: 14% d’entre eux déclarent le pratiquer régulièrement. Ce chiffre est en baisse par rapport à l’étude réalisée pendant le confinement. 24% des Français télétravaillaient régulièrement à cette époque. L’Île-de-France est la région où il est le plus répandu: 30% des interrogés travaillent régulièrement à domicile. L’attitude des Français a d’ailleurs changé: 75% disent ne plus vouloir le pratiquer à l’avenir alors qu’ils étaient 55% en avril dernier.

54% des Français s’inquiètent désormais d’attraper le coronavirus en allant travailler. L’angoisse recule: 71% d’entre eux avait cette crainte en avril.

69% des Français considèrent que la situation de leur pays est mauvaise. En 2019, ils n’étaient que 63% à la juger mauvaise… Ce pessimisme au niveau national est contrebalancé par l’optimisme au niveau régional: les Français sont beaucoup plus positifs sur la situation économique de leur région. 56% la qualifie d’assez bonne. 4% vont même jusqu’à la qualifier de “très bonne”.

L’optimisme règne aussi dans les foyers: 59% des personnes interrogées par Odoxa décrivent leur situation comme “assez bonne” et 6% comme “très bonne”. Ce sont les habitants de l’Ouest de la France qui sont les plus satisfaits. Les Pays de la Loire et le Center-Val-de-Loire sont en tête, avec 71% des habitants qui décrivent la situation de leur foyer comme “bonne”, suivis par l’Île-de-France (69%) et de la Nouvelle-Aquitaine (66%).

Ce sondage pour Adviso Partners, Challenges et franceinfo a été réalisé auprès de Français, interrogés par internet du 7 au 11 septembre. L’échantillon de 3,000 personnes est représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.