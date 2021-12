Corona record values ​​in the USA +++ France reports a new high with 179,807 new infections +++ Munich prohibits “Corona walks” +++ Federal government orders one million packs of the corona pill Paxlovid +++ Health Minister Laumann surprised with Omikron statement + ++ Developments on the pandemic in the Corona live blog.

