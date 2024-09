Die Zinswende hat den Kursen geholfen. Aber ebenso wurden im Management von Commerzbank und Deutscher Bank wieder mehr richtige Entscheidungen getroffen als falsche. Der Weg zuvor war bitter. Das Kurshoch der Deutschen Bank stammt aus dem Jahr 2007 mit gut 91 Euro, also mehr als dem Sechsfachen des heutigen Kurses. Die beste Zeit der Commerzbank-Aktie stammt sogar aus dem Frühjahr 2000 mit Kursen, die sechzehnmal höher sind als heute. Der Deutschen Bank machten die Übernahme der Postbank zu schaffen und die juristische Aufarbeitung früherer Vergehen. Zeitweise hieß es spöttisch über die Bank, eine derartige Bedeutung der juristischen Abteilung kenne man sonst nur von Mafia-Familien. Die Commerzbank wiederum geriet in der Finanzkrise in derart schweres Fahrwasser, dass nur eine Teilverstaatlichung die Bank retten konnte, die mitten in der Finanzkrise die Dresdner Bank übernahm.

Die Unicredit hat sich nun die erste zum Verkauf stehende deutsche Staatstranche von 4,5 Prozent meistbietend gesichert und am Aktienmarkt weitere 4,5 Prozent der Aktien gekauft. 12 Prozent der Aktien sind noch in Staatshand. Das Interesse an den Aktien und der Kaufpreis der Unicredit von 13,50 Euro haben die Phantasie der Anleger nicht nur in der Commerzbank-Aktie angeregt. In ihr aber vor allem, der Kurs sprang am Mittwoch um mehr als 16 Prozent und am Donnerstag noch mal um fünf Prozent auf ebenjene gut 15 Euro. Viele Analysten stuften Bankaktien hoch mit dem Argument „M&A“ sei zurück in dem Markt, also die Tätigung von Fusionen (Mergers) und Übernahmen (Acquisitions). Wie weit dies am Aktienmarkt trägt, werden die nächsten Wochen zeigen.