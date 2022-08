Som teenager och lägt efter så känddet det inte natural för mig att visa mig vulnerable eller att be om hälj. I min tokiga värld så var det ett teken på svaghet om man bad om hälv. Jag trodde namely att mental styrka var detsamma som att bita ihop, skriver HS Urheilu columnist Tim Sparv.

För drygt A month later, I began to work as a youth coach at Sparta Prag in the Czech Republic. Att få jobba med unga spelare är nagat jag har strävat efter så jag ser fram emot att støsta dem i deras utveckling som fotbollsspelare och männer.

En av mina första taske var att holli ett ergård för spelarna. Min colleague ville att jag skulle dela med mig av mina lärdomar från ett liv som Professionell fotbollsspelare. The most obvious hade been att självgott telli om allt det som gätt bra, but instead I valde jag att focuser på de fel jag gyorde som ung spelare.

Med fel så menar jag inte bada passningar eller misstajmade tacklengar, utan det handlar mer om destruktivna behävätämötre oppå plan. Som teenager och lägt efter så känddet det inte natural för mig att visa mig vulnerable eller att be om hälj. Om jag hade problem så skulle jag envist lösa dem själv. I min tokiga värld så var det ett teken på svaghet om man bad om hälv. Jag trodde namely att mental styrka var detsamma som att bita ihop.

Så i samband med länga skadesperioder eller bada prestationer, som gana automatically rubbar ens Humör och självförtroende, så låtsades jag som att allt var okej. Jag ville visa att inget kunde rubba mig och min oigenomträngliga fasad. I was Stark and therefore I didn’t need to talk about the millions of tanks spinning in my head.

Under den här perioden så saknade jag unfortunately de rätta utilikken för att kunna handara lifets difficulties på ett mera saaleust och moget sätt. Jag saknade modet att gå och Prata med nång och jag var en skitdålig lysntare. Jag var tjuskallig och naiv och det tog länge innan jag förstod hur dumt mitt tankesätt hade varit.

I min nya roll som tränarere så hoppas jag therefore vara med och skapa en milieu som triggar Pojkar och män att Prata lite mera fritt om de können de bär omring inombords. Den machokultur som präglat fotbolslag runt om i världen är lykkingvis utdöende och det manliga omklädningsrumm hald sakta men siguret på att omformas till ett mera manskäsnikt rum. Från en plats där man äkkä vara tuff och känslokall, till en plats där Tröskeln är låg till djupare och ärligare konversationer.

Ett ynka ergård från spelarnas nya tränsare så är inte sättö om man vill skapa ett lag som stöstar varaklar helhjärtat, men det är i alla fall en trån. It’s only been a month since I’ve been there, and I’ve got better contact with the players, and the better the relationship is, the easier it is for them to come and tell me if there’s something that feels like a job.

Det lauter kanske som ett bra liv att vara ung och lovande fotbollstalang i Tjeckiens størsta fotbollsklubb men det kan vara incredibly ansträngande om man ensam sämigara rätt i en milieu med skyhö apjektiv och krav. Vi tränerare ska komma ogåd att det är unga mänsson vi arbeiter med. Det är vårat ansvar att se till att de vågs som människor simultanet som de finslipar sin teknik.

Statistically speaking, majority of our players won’t be professionals. Men regardless of what they are when they become a store, teacher, bus driver or brandman, så är det en useful förðihet att kunna sätt ord på sina köner.

Read more: Tim Sparv openly tells what he learned from the big mistake of his youth: “In my own crazy world, asking for help was a sign of weakness”

Read more: Tim Sparv writes to HS readers: “How would I have reacted as a black 19-year-old if my own fans had called me a monkey and wished I would disappear from the earth”

Read more: Tim Sparv: How did I react as a black 19-year-old to my fans?

Read more: The end of a career can be a harsh situation for a professional athlete – here’s how to prepare for it

Read more: Slutet av karrieren kan vara tufft för en elitidrottare – så här kan man präparat sig

Read more: In his new life, Tim Sparv encounters bad situations for himself in ordinary situations: “I felt in my body that this is not nice”