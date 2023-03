Column | Tim Sparv: I have great respect for Marcus Rashford

Since 2016, Rashford has played over 300 matches and scored more than 100 goals for Manchester United, but what he did outside the plan is a real miracle, writes HS Sports columnist Tim Sparv.

I’m not going om year, 25 februari för att vara exakt, så går ett klipp officialt på sociala medier. I klippet så Springer 18-åriga Marcus Rashford ut mot hörnflaggan med ett stort Leende på läpparna efter ett av sina två mål. Bara ett par meter från så står en uppgiven och tøtt Tim Sparveven denna gån felplacerad och för långsam för att preventen adversantare från att göra goal.

Jag minns det hela som igår. It didn’t happen before the start of the game and we stood in the dressing room at Old Trafford and watched Manchester United’s game. I don’t know De Gea i mål. Bra, I thought. I don’t know Rooney i anfallet Yawn better.

Uniteds skadelista var Lång och vi i FC Midtjylland kom stärkta med en 2–1 Seger i bagaget från metet i Danmark. När sedan Martial blev skadad under gejätningen och tränarire Louis van Gaal forcing slänga in en ung oprövad debutant i Rashford så kände vi oss segerv.

Det här kunde bli en riktigt rolig kväll.

Vi hade gåt videre från group games i Europa League och ställdes nu mot det lag jag støstat religiost sedan barnsben. I would perform in Drömmarnas teater in front of 60,000 supporters. Det var en stor dag för mig personalenen och änð sjörður skulle den kunna bli om vi tog oss videra till nästä omgång.

Unfortunately, it didn’t happen.

The first half went well and it was 1-1, but then another half ended. Under 45 minuter, we will be completely uppsnurrade på läktaren och det av en Grabb vi aldig hade hört Talas om innan matchen.

We finally lost 5–1 and the debutant Rashford, who would hardly have played if Martial hadn’t injured himself before the start of the match, scored two goals.

Bara ett par dagar senera hemma i Danmark så vi watching the Premier League matchen mellen Manchester United och Arsenal efter en training. Even this time, it’s the same guy in my head. I sofarna på träninganläggien så sitter vi och småmyser när Rashford Kröner’s league debut with two goals. Happy start to your career.

Sedan In 2016, Rashford played over 300 matches and scored more than 100 goals for Manchester United, but he did it outside of the plan, which is a real miracle.

In 2021, he was awarded an MBE by the British Empire after driving a campaign for school children under the corona epidemic.

Thank you for your commitment to the government. Denna lagändring betydde att färre barn från fattiga familjer forced to go hungriga om dagarna, something som Rashford sälv hade upplevt som barn.

Jag I have a lot of respect for Rashford and that’s what he achieved on and outside the plan. Idag när jag blir påmind om evening i Manchester så har jag lätt att dra på smilbanden.

Den var of course smärtsam just då men i efterhand så kan man se att det var en kväll då en stjärna oderdet. En stjärna som kom att ha en stor föhtið för both your club and your community.