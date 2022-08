The Technical Director of the Colombian U-20 Men’s National Team, Héctor Cárdenas, announced on Monday the names of the players who will carry out a microcycle of work with a view to their participation in the U-20 South American Men’s Championship of 2023 that will take place in our country.

The national team will meet at the Sports Headquarters of the Colombian Football Federation in Barranquilla from next Tuesday, August 9 and will be concentrated until Friday the 19th of the same month.

summoned players

Héctor Cárdenas, coach in charge of the Colombian National Team. Photo: Martial Guillen. Eph

DANIEL ANDRES LUNA GARCIA Deportivo Cali

LUIS MIGUEL MARQUINES PRECIADO Atletico Nacional

ESTEBAN CAMILO CASTAÑO JARAMILLO Petroleum Alliance FC

SAMUEL DAVID ASPRILLA GALLEGO Millonarios FC SA

RICARDO ANDRES CARABALLO FLOREZ Barranquilla Soccer Club

GUSTAVO ADOLFO PUERTA MOLANO Bogota Soccer Club

JHON DAVID PÁJARO BERRIO Club Boca Juniors Cali

YEINER DAVID VARGAS SANTANA Atletico Huila

FERNANDO ANTONIO ÁLVAREZ AMADOR Pachuca Soccer Club (MEX)

DYLAN SEBASTIAN PRIETO RIVERA Santa Fe

KEVIN ANDRES MANTILLA CAMARGO Santa Fe

ALEXIS CASTILLO MANYOMA Cortuluá

STIVEN ALEXANDER VALENCIA ASPRILLA Cortuluá

MIGUEL ANGEL MONSALVE GONZÁLEZ DIM

JULIAN ANDRES PALACIOS ISAZA Envigado FC

ANDRES SALAZAR OSORIO Fortaleza Football Club

EDIER OCAMPO VIDAL Fortaleza Football Club

JUAN JOSÉ CORDOBA ZAPATA Fortaleza Football Club

CARLOS ANDRES FRANCO BUSTILLO Real Cartagena FC

JORGE LEGUIN CABEZAS HURTADO Real Cartagena FC

SEBASTIAN DAVID GIRADO DIAZ Real Cartagena FC

NICOLÁS LARA VÁSQUEZ Golden Eagles

EFRAÍN DAVID USTARIZ BOLAÑO Magdalena Union

More news

SPORTS

*With information from the Colombian Football Federation