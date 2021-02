OK, the BOJA published yesterday evening contained this list in its annex, making it the definitive list of towns over 500 and therefore closed.

Under the new norms laid down by the Junta, they will have their town limits closed for seven days only. You can read the BOJA PDF itself by clicking here. So, if you live in the province of Granada, then you should be able to find your municipalities in one of the two lists.

Albolote

Aldeire (non-essential businesses closed)

Alfacar

Alhendin

Alpujarra de la Sierra Atarfe

Asset

Benalúa

Benamaurel (non-essential businesses closed)

Bubión (non-essential businesses closed)

Busquístar (non-essential businesses closed)

Cajar

Calicasas

Caniles

Castilléjar (non-essential businesses closed)

Castril

Chauchina (non-essential businesses closed)

Churriana de la Vega

Cijuela

Campo Caves

Dehesas de Guadix

Domingo Pérez of Granada

Doubt

Escúzar (non-essential businesses closed)

Phonelas (non-essential businesses closed)

Cowboys font

Galera (non-essential businesses closed)

Gorafe (non-essential businesses closed)

grenade

Guadahortuna Guadix

Huélago

Huéscar (non-essential businesses closed)

Huétor de Santillán

Huetor Vega Iznalloz

La Calahorra

La Malahá (non-essential businesses closed)

La Peza (non-essential businesses closed)

La Zubia Láchar

Loja

Lugros

Nevada

Orce

Pedro Martínez (non-essential businesses closed)

Bridge Pines

Portugos

Puebla de Don Fadrique

Pulianas

Purullena

Burnt

Ugíjar

Vegas del Genil

Huelma Sales

Villanueva Mesía

Víznar

Zújar

Now for an even longer list: these are the towns that are open and without restrictions:



Buds de la Vega

Gabias (Las)

Marchal

Maracena

Huétor Tájar

Armilla

Guadix buds

Güevéjar

Cullar Vega

Algarinejo

Dangers

Ogíjares

Old Meadows

Molvízar

Polecat

Motril

Zalabí Valley

Freila

Gor

Blame

Padul

Jun

Villa of Otura

Agron

Velez de Benaudalla

Montefrio

Lecrín

Santa Fe

Alamedilla

Deiphontes

Zagra

Monachil

Dollar

Beas of Granada

to Salt

Beas de Guadix

Taha (The)

Salobrena

Nivar

Torrenueva Costa

Montejícar

Lanjarón

Almunecar

Moclin

Pinewood

Rubite

Albuñol

Cenes de la Vega

Albuñuelas

Illora

Darro

Campotejar

Gualchos

Gójar

Cortes and Graena

Pinos Genil

Benalúa de las Villas

Zafarraya

Villanueva de las Torres

Lanteira

Alquife

Chimneys

Durcal

Value

Valderrubio

Meatloaf

Güéjar Sierra

Cadiar

Alhama de Granada

Tithe

Moraleda de Zafayona

Courts of Baza

Villamena

Jerez del Marquesado

Ítrabus

Dilate

Guájares (Los)

Orgiva

Huéneja

Colomera

Almegíjar

Berchules

Canar

Capileira

Carataunas

Cástaras

Jete

Juviles

Lentegí

Lobras

Lújar

Murtas

Otivar

Pampaneira

Polopos

Support

Sorvilán

Torvizcon

Trevelez

Albuñán

Alicún de Ortega

Ferreira

Morelábor

Policar

Sands of the King

Cacín

Fornes

Governor

Jatar

Jayena

Montillana

Niguelas

Pinar (The)

Santa Cruz del Comercio

Torre-Cardela

Valley (The)

